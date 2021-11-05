В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021)

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Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.
57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.
После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.
В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.
Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
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