 В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.11.2021

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В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021)

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.

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