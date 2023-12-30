"Маяковское дело": арестованы участники группы поддержки

Суд в Москве арестовал журналиста и участников группы поддержки осужденных по "Маяковскому делу" на срок от 10 до 30 суток. Их обвинили в нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

В Москве суд арестовал нескольких журналистов и членов группы поддержки осужденных по "Маяковскому делу", сообщили издания "ОВД-Инфо" и SOTAvision вечером в пятницу, 29 декабря. Их задержали ранее в тот же день перед зданием Тверского районного суда Москвы, где был оглашен приговор фигурантам "Маяковского дела" Артему Камардину и Егору Штовбе.

Журналиста SOTAvision Евгения Куракина арестовали на 30 суток по обвинению в "повторном нарушении правил проведения митингов" за то, что он после завершения процесса у здания суда пытался взять комментарии у его участников и родственников осужденных. Суд не принял во внимание, что у Куракина были с собой пресс-карта и редакционное задание.

Активистку Софью Кассайе арестовали на 10 суток по статье о повторном неисполнении распоряжения судебного пристава. Ксению Гусеву тоже арестовали на 10 суток, но по статье о неповиновении полиции. Активистка Елена Пивкина оштрафована Мещанским районным судом на 20 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения митинга.

5,5 и 7 лет колонии за стихи о повестках

Тверской районный суд Москвы 28 декабря приговорил участников поэтических вечеров "Маяковские чтения" поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к семи и пяти с половиной лет лишения свободы в колонии. Их признали виновными в организованном группой лиц возбуждении вражды к членам вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Смотрите также: