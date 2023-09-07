В Москве арестованы два генерала, курирующие столичное ПВО

Генералов Огниенко и Беляцкого подозревают в коррупции. Константин Огниенко помещен под стражу, а Дмитрий Беляцкий - под домашний арест.

Генерал-майор Константин Огиенко - бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, - стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере, сообщили российские СМИ в четверг, 7 сентября.

Согласно сообщениям, уголовное дело, по которому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле. Огиенко находится под стражей, срок его ареста продлен до 27 ноября.

Взятка в особо крупном размере

По сведениям газеты "Коммерсант", Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации "Надежда". Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 млн рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Он отправлен под домашний арест. Огиенко своей вины не признает. Следователи решили, что генерал, обладающий "обширными связями среди должностных лиц органов военного управления Минобороны России", может воздействовать на свидетелей, а в случае избрания более мягкой меры пресечения скроется от следствия и суда.

Константин Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят после возбуждения уголовного дела. В настоящее время следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО, а также проверяют представителей командования войск ПВО, в которые входит 1-я армия.

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