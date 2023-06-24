В Москве 26 июня объявлено нерабочим днем

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями дня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. В самой России ЧВК "Вагнер", воевавшая в Украине, в ночь на 24 июня подняла мятеж. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что внимательно следит за событиями в России. "Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против нее", - написал он в Twitter . По словам Науседы, организаторы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе проведут оценку новых обстоятельств. "Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию", - подчеркнул он.

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Главный автовокзал Ростова-на-Дону не отправляет и не принимает рейсы. "На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно. Информация по 25.06 будет завтра", - указывается на сайте АО "Донавтовокзал". Между тем, что вокзалы города, по данным СМИ, переполнены людьми. В частности, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале, пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента.

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По данным Telegram-канала SOTA, в подмосковной Коломне сделали недоступным для продвижения Митяевский мост.

В Москве объявили понедельник нерабочим днем

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ближайший понедельник, 26 июня, нерабочим днем "в целях минимизации рисков". Решение не распространяется на органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленный комплекс и городские службы. "Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - заявил он.

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МИД РФ выпустил заявление "в связи с текущей внутриполитической ситуацией". На Смоленской площади выразили уверенность в "резком неприятии в российском обществе" мятежа Евгения Пригожина, который "играет на руку внешним врагам России". Ведомство предостерегло западные страны "от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации" для достижения своих целей. "Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа", - указывается в заявлении .

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Власти Липецкой области сообщили о закрытии ряда въездов в Липецк. "Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда", - указывается в заявлении. Ранее сообщалось, что в регион въехала колонна ЧВК "Вагнер", продвигающаяся в направлении Москвы.

В ВСУ заявляют об успехах на фронте

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выразил уверенность, что Украина вернет все свои территории. "Наши воины двигаются на Бахмутском направлении. Также отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й ОМБр. Враг теряет технику", - написал он в Telegram .

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Вслед за группой ЧВК "Вагнер" в соцсети "ВКонтакте" Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-ресурсам медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой ранее возглавлял основатель ЧВК Евгений Пригожин. Среди прочего, это ресурсы РИА "ФАН", "Народные новости" и связанные с ЧВК паблики в сети "ВКонтакте". "Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - указало ведомство.

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В Воронеже продолжается тушение крупного пожара на нефтебазе. Юго-Восточная железная дорога направила к месту возгорания второй пожарный состав со станции Лиски. "Он привезет на место возгорания 183 тонны воды и 3 тонны преобразователя", - указывается в заявлении. В МЧС РФ заявили, что пожарным удается сдержать распространение огня. "МЧС России тушит пожар на нефтебазе в Воронеже. Горит резервуар с топливом объемом 5 тысяч тонн. Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости", - сообщило ведомство.

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Как сообщает издание "Важные истории" , Москву на частных самолетах покидают политики и олигархи. В частности, бизнес-джет приближенного Путина Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы 11:30 мск и приземлился в Баку, указывается в Telegram-канале. Кроме того, сообщается о вылете из Москвы вице-премьера РФ Дениса Мантурова и его приземлении в Турции. Кроме того, вылета из Москвы ожидает бизнес-джет олигарха Владимира Потанина, пишет далее издание. Ранее сообщалось о вылете из Москвы в сторону Санкт-Петербурга президентского борта, он исчез в экранов радаров в районе Твери.

В Госдуме обещают амнистию боевикам ЧВК, которые сложат оружие

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Глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников предложил возможность амнистии боевикам ЧВК "Вагнера". С учетом их заслуг они еще могут сложить оружие и избежать наказания, но необходимо сделать это как можно скорее, заявил он ТАСС. Ранее о планах российского руководства пообещать боевикам Пригожина амнистию написали "Важные истории", сославшись на источник, близкий к Генштабу ВС РФ.

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Возле офиса ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге обнаружена "Газель" с наличными деньгами на сумму 4 млрд рублей в коробках, сообщила "Фонтанка". Основатель частной военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что это его деньги. По его словам, эти средства предназначались для выплат боевикам и компенсациям родственников погибших.

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Telegram-канал SOTA сообщил, что в Липецкой области перекопали дорогу, по которой, предположительно, могла бы проследовать колонна ЧВК "Вагнер".

Липецкий губернатор сообщил о движении колонны ЧВК "Вагнер" по области

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил продвижение по региону колонны ЧВК "Вагнер". "Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно", - написал он в Telegram . Артамонов настоятельно порекомендовал населению не выходить из дома и не ездить на любом транспорте.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министрами иностранных дел стран-членов "Группы семи" (G7) и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем с целью обсудить ситуацию в России. Вашингтон продолжит тесную координацию с союзниками и партнерами в свете развития событий, заявил глава дипломатии Соединенных Штатов.

В то же время Боррель указал , что в ЕС активирован центр реагирования на кризисные ситуации.

ВСУ: В Донбассе освобождены территории, оккупированные с 2014 года

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В Украине заявили об освобождений территорий в Донбассе, которые с 2014 года не находились под контролем Киева. "На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой в Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается", - заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram .

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте за нарушение режима военного положения. За нарушения этого закона гражданами предусмотрены штрафы в размере до 1 тысячи рублей или административный арест до 30 суток, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Наказание для должностных лиц - штрафы до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Кроме того, закон предполагает возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.

К Ростову-на-Дону подъехали чеченские подразделения

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Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил о приближении к Ростову-на-Дону колонны чеченского батальона "Ахмат". Чеченский блогер и критик руководства Чечни Тумсо Абдурахманов также сообщил о движении "Ахмата" в направлении Ростова, опубликовав соответствующее видео. Официальных подтверждений данной информации не поступало.

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По информации SOTA, колонна боевиков ЧВК "Вагнер" под российскими флагами проехала Елец и приближается к Красному Липецкой области. В составе колонны - военная техника и фуры.

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Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" прокомментировал мятеж Евгения Пригожина в России, заявив о наступлении "нового Смутного времени". "Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов", - отмечается в заявлении командования РДК в Telegram . Кроме того, указывается на начало обрушения фронта в Украине. "Деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", - заявили в РДК.

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В Москве эвакуируют общественные места. По данным SOTA, среди прочего, уже попросили покинуть помещения посетителей Третьяковской галереи, Пушкинского музея, "ГЭС-2", музея "Гараж" и парка "Сокольники".

Токаев отказался поддержать Путина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не выступил в поддержку российского коллеги. Путин проинформировал Токаева о ситуации в РФ, в ответ казахстанский лидер назвал происходящее "внутренним делом России". Он заявил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране, пишет Orda.kz . "Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", - отметило далее казахстанское издание.

В свою очередь Совет безопасности Беларуси заявил, что Минск был и остается союзником России, а также полностью разделяет цели и задачи войны против Украины. В Минске назвали "подарком коллективному Западу любую провокацию, внутренний конфликт в военных и политических кругах России", пишет ТАСС.

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Группа ЧВК "Вагнер" заблокирована в социальной сети "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

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Издание "Важные истории" со ссылкой на близкий к Генштабу ВС РФ источник пишет, что президент РФ "планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию боевикам "Вагнера", чтобы избежать столкновений с ЧВК в Москве. "У ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", - отмечается в сообщении.

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По данным Telegram-канала SOTA, в московском СИЗО "Водник" начался бунт. Позже к нему подключились арестованные из СИЗО "Бутырка", пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники. В "Бутырке" "прямо сейчас заключенные массово стучат в стены и двери", указывается в соощении. УФСИН отрицает информацию о бунтах. В свою очередь Общественный совет ФСИН подтвердил информацию ВЧК-ОГПУ о бунте в СИЗО "Водник".

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытку мятежа и предложил сплотиться вокруг Путина. "Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства - сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство - путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим", - написал он в Telegram.

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Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обратил внимание на то, что у самолета президентского специального летного отряда "Россия" ТУ-214ПУ, вылетевшего из Внуково в сторону Санкт-Петербурга, в районе Твери отключились транспондеры. "Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет", - отмечается в сообщении .

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о разгерметизации двух резервуаров с нефтепродуктами в результате пожара на нефтебазе. Позже он уточнил, что речь идет об одном резервуаре. На место происшествия прибыл пожарный поезд, написал он в Telegram .

СМИ сообщили о вылете самолета Путина из Москвы

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"Важные истории" со ссылкой на сервис Flightradar сообщили, что самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга и пропал с радаров. "Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он пропал из тректинговой системы. В Тверской области находится одна из резиденций Путина", - пишет издание. В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова передает, что Путин работает в Кремле.

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Пресс-служба ЧВК "Вагнер" опубликовала очередное аудиосообщение Егения Пригожина. "Мы пошли без единого выстрела, мы не трогали ни одного срочника, мы не убили по дороге ни одного человека. По нам работала авиация, вертолеты, самолеты, мы зашли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба, мы не помешали работе ни одного человека", - утверждает основатель ЧВК. Он также заявил , что сообщения об установке боевиками ЧВК минных шлагбаумов в Ростове-на-Дону не соответствуют действительности.

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Ростовское издание 161.ru пишет со ссылкой на источник, что в Ростовскую область направляются "бойцы Кадырова". "По предварительной информации, в регион направлено порядка двух сотен военнослужащих. Ситуация под контролем силовиков всех ведомств. Сейчас все силы направлены на то, чтобы обезоружить бойцов "Вагнера", которые устанавливают в центре города противоминные шлагбаумы. Всем горожанам рекомендуется не выходить из дома и по возможности не выезжать на транспорте", - цитирует 161.ru своего источника.

Видео движения колонны в сторону, как утверждается, Ростова опубликовал Telegram-канал "Ростов главный". По словам автора видео, она растянулась на несколько километров.

Колонна ЧВК "Вагнер" замечена в Липецкой области

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Колонны ЧВК "Вагнер" замечены в Липецкой области, утверждает провоенный Telegram-канал "Рыбарь". Власти региона рекомендовали жителям не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.

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Проект Oryx, который с начала войны в Украине фиксирует потери сторон по открытым источникам, начал отдельно вести счет потерь техники в ходе мятежа Пригожина. По данным аналитиков, российские регулярные войска потеряли один самолет, три вертолета, бронеавтомобиль "Тигр-1" и один "Камаз". ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе "в рамках контртеррористической операции" проводятся "оперативно-боевые мероприятия".

Связанные с Пригожиным Telegram-каналы в течение последних часов утверждали, что колонна ЧВК "Вагнер" была атакована авиацией и что те в ответ сбили один вертолет. SOTA опубликовала видео от жителя воронежского села Верхний Мамон, на котором слышны взрывы.

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв

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У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченного ЧВК "Вагнер", прозошел взрыв, сообщает с места событий корреспондент RT.

"Что-то "хлопнуло" в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан", - написало местное издание 161.ru. Telegram-канал Baza опубликовал снятое местными жителями видео, на которых они говорят о взрывах и выстрелах в городе.

Хроника событий 24 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

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