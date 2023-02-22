"Фейки" об армии России: в Москве обвинен 18-летний активист
Павел Мыльников
7 мин. назад
Активист Максим Лыпкань задержан после обысков. Он связывает происходящее с анонсом антивоенного митинга на Лубянской площади. Хамовнический суд Москвы 22 февраля изберет меру пресечения для юноши.
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Следственный комитет (СК) России во вторник, 21 февраля, предъявил 18-летнему активисту Максиму Лыпканю обвинение по уголовной статье о распространении "фейков" про российскую армию. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". По его сведениям, Хамовнический районный суд Москвы 22 февраля проведет заседание по избранию меры пресечения, до этого времени юноша будет находиться под стражей.
Несколькими часами ранее по местам прописки и жительства активиста прошли обыски. После этого юношу задержали и отвезли в управление СК по Центральному округу российской столицы.
Власти Москвы не согласовали антивоенную акцию на Лубянской площади
Сам Лыпкань связал происходящее с анонсом антивоенного митинга "Год ада" на Лубянской площади 24 февраля в своем Telegram-канале. Московские власти отказались согласовать акцию, сославшись наэпидемиологическую обстановку.
Поводом для преследования Лыпканя стало его интервью "Радио Свобода", отмечают правозащитники. В беседе с журналистами активист рассказал о своем отношении к войне России против Украины и акциях протеста.