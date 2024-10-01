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В Моске умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Ольга Лебедева
1 октября 2024 г.

Автор песен "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану" Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет.

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Московский Кремль
Фото: Bulkin Sergey/globallookpress/Imago

В Москве в возрасте 78 лет скончался советский и российский композитор и эстрадный исполнитель Вячеслав Добрынин. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство РБК со ссылкой на жену музыканта.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали о госпитализации Добрынина. По данным Shot, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Творчество Добрынина

За свою карьеру композитора Вячеслав Добрынин написал около 1000 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой и Валентины Толкуновой, а также ВИА "Самоцветы", ВИА "Веселые ребята" и группы "Земляне".

С середине 1980-х годов Добрынин выступал как сольный исполнитель, а также лидер музыкального коллектива "Доктор Шлягер". Среди его самых известных песен - "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман".

В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие тиражами по 7 млн экземпляров, вручила Добрынину "Золотой диск".

В СССР Вячеслав Добрынин был многократным лауреатом телевизионного конкурса "Песня года". В постсоветской России ему присуждали премии "Овация" и "Золотой граммофон". В 1996 году он был удостоен звания народного артиста РФ.

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