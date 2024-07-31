В Молдове задержан сотрудник парламента

Сотрудника секретариата парламента и служащего пограничной полиции подозревают в сборе и передаче в неназванное посольство информации, которая "может быть использована против интересов Республики Молдова".

В Молдове задержаны сотрудник секретариата парламента и служащий пограничной полиции, сообщила прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS) в среду, 31 июля. Задержания произведены вечером 30 июля в рамках расследования уголовного дела. Утром 31 июля сотрудники PCCOCS и Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Как утверждает ведомство, сотрудника парламента подозревают в государственной измене в связи с тем, что он, "начиная с 2023 года", "собирал и передал сотруднику посольства информацию, которая может быть использована против интересов Республики Молдова". Служащего пограничной службы, работавшего в аэропорту Кишинева, подозревают в заговоре против Молдовы ради получения выгоды. По данным прокуратуры, он "поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации". О каком посольстве идет речь, в сообщении не говорится.

СМИ: Информацию передавали в посольство РФ

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на молдавские СМИ утверждает, что оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе РФ в Молдове. В случае с сотрудником парламента речь идет об Ионе Крянгэ, в отношении которого проводится расследование в рамках дела о государственной измене.

Посольство России в Молдове расценило задержания как "очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений". Об этом говорится в комментарии, опубликованном в среду вечером на его сайте.