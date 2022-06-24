В Молдове арестовано имущество экс-президента Игоря Додона

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Прокуратура Молдовы наложила арест на имущество бывшего президента страны Игоря Додона и его семьи. Как утверждает находящийся под домашним арестом политик, уголовное дело против него и его жены сфабриковано.
Прокуратура Молдовы наложила арест на имущество бывшего президента страны Игоря Додона и его семьи. Политик сообщил об этом в четверг, 23 июня, журналистам, ожидавшим его у здания прокуратуры, куда, как он пояснил, его вызвали для того, чтобы сообщить об аресте имущества.
"Не могу сообщить подробности. Я подписал документ, что не буду вам ничего говорить об этом. Это все шоу, хотят сделать мыльную оперу и каждый день делать телепередачу о деле Додона", - заявил политик.
Как уверяет Додон, "уголовное дело сфабриковано, у них нет достаточных и убедительных доказательств". По его словам, прокуроры "пытаются перевести дело в публичную плоскость, чтобы впечатлить граждан искаженными цифрами и деталями".
Согласно утверждениям экс-президента, у данного уголовного дела политическая подоплека. "Один из элементов этого пропагандистского спектакля - арест ряда объектов имущества, в том числе, тех активов, которые мне не принадлежат или находятся в залоге у банков", - указал Додон и пообещал, что к понедельнику представит "дополнительную информацию о совместно срежиссированных властями и прокуратурой шоу".
Задержанному 24 мая Додону назначен домашний арест на 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Молдовы, предусматривающее ответственность за пассивную коррупцию, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственную измену.
Его супруга Галина Додон признана обвиняемой в уголовном деле о коррупции - соучастницей по так называемому "делу кулька". Ей запрещено покидать страну.
В рамках этого дела проводится расследование по делу о передаче в июне 2019 года беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком пакета Додону, находившемуся на тот момент в должности президента Молдовы. Согласно обнародованной видеозаписи и словам запечатленных на ней политиков, в пакете была крупная сумма денег, предназначенная для финансирования руководимой Додоном партии социалистов.
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