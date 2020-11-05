 В Минске на акции протеста медиков задержаны десятки человек | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.11.2020

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Беларусь

В Минске на акции протеста медиков задержаны десятки человек

Светлана Тихановская записала обращение к участникам "Марша медиков" в белорусской столице.

Акция протеста в Минске

Акция протеста в Минске (фото из архива)

В Минске в субботу, 7 ноября, проходит несанкционированная акция протеста медиков, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов в Беларуси. Как сообщили в правозащитном центре "Весна", задержаны уже 35 человек. В свою очередь официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, отметила, что "несколько человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства". При этом она не уточнила точное число задержанных.

Акция проходит около 1-й клинической больницы. За час до начала "Марша медиков" на стоянке возле больницы было заметно значительное милицейское усиление, припаркованы микроавтобусы, автозаки, легковые автомобили правоохранителей, городской автобус, в котором, предположительно, находились силовики.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к участникам акции с заявлением: "Вы объединяетесь и успешно отстаиваете врачей, которых пытаются уволить администрации больниц". "Вы говорите белорусам об опасности второй волны COVID и напоминаете, как важно сейчас носить маски, соблюдать социальную дистанцию и заботиться о тех, кто находится в группе риска", - добавила лидер оппозиции.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция, однако, не признает итоги выборов, обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации происходят по воскресеньям, когда только на улицы Минска выходят порядка ста тысяч человек.

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    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

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  • Мурал с изображением диджеев

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    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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