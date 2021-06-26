 В Минске автомобиль протаранил ворота посольства РФ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.06.2021

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Беларусь

В Минске автомобиль протаранил ворота посольства РФ

Легковой автомобиль на полной скорости снес ворота российского дипломатического представительства в Беларуси. Водитель перебрался на территорию посольства и был задержан.

Флаги РФ и Республики Беларусь перед зданием российского посольства в Минске

Флаги РФ и Республики Беларусь перед зданием российского посольства в Минске

В Минске легковой автомобиль протаранил двойные ворота российского посольства и снес первые из них. Инцидент случился вечером в субботу, 26 июня. На опубликованном властями фрагменте видео с камеры на территории посольства запечатлен момент тарана. Видно, как мужчина выбирается из разбитой машины, после чего она откатывается назад.

Как сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, "35-летний мужчина на автомобиле "Форд" на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения".

На месте ДТП работают представители ГАИ Минска, а также саперно-пиротехническая группа, уточняется в сообщении. Пока неизвестно, связаны ли мотивы совершившего таран водителя с политической ситуацией в Беларуси.

Ужесточение санкций ЕС

Ранее, 21 июня, стало известно, что ЕС ввел четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Причиной стала принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание активиста и блогера Романа Протасевича, пребывавшего на его борту.

В кризисе, развернувшемся в Беларуси с августа 2020 года после президентских выборов, Россия последовательно поддерживает правящего в стране уже более четверти века 66-летнего Александра Лукашенко. ЕС не признает официальные результаты выборов, согласно которым он вновь стал белорусским президентом.

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    Автор: Наталья Позднякова


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