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В Минфине США сообщили о кибератаке со стороны КНР

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

По данным Минфина США, хакерам, действовавшим в интересах Китая, удалось получить доступ к онлайн-платформам ведомства и его документам.

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Экран компьютера и флаг КНР
Хакеры из Китая (фото из архива)Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Минфин США уведомил законодателей американского Конгресса, что один из хакеров, по всей видимости действующих в интересах Китая, заполучил ключ безопасности, обеспечивающий удаленный доступ к ряду рабочих онлайн-платформ ведомства и его документам. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили агентства Reuters, AFP и газета The New York Times.

Министерство 8 декабря было предупреждено о кибератаке сторонней компанией BeyondTrust, предоставляющей услуги по разработке программного обеспечения.

Документы не были засекречены

Департамент казначейства США сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР), разведсообществом и другими органами, чтобы определить последствия взлома. Указанная структура переведена в режим оффлайн, доказательств, что хакеры все еще имеют доступ к ней, нет, заявили в министерстве.

Документы не относятся к категории секретных - тем не менее, речь идет о "серьезном инциденте в сфере ИТ-безопасности", указали в Вашингтоне.

Финансовое ведомство предоставит дополнительную информацию в течение предстоящих 30 дней.

Кибершпионаж Китая

Ранее, 24 ноября, телеканал CNN сообщил, что жертвами кибершпионажа Китая могли стать около 150 высокопоставленных чиновников и политиков в США.

Инцидент стал "безусловно, худшим взломом телекоммуникаций в истории нашей страны", заявил CNN сенатор Марк Уорнер. По словам политика, масштабы взлома, его последствия и влияние на нацбезопасность уточняются.

КНР также пыталась прослушивать телефонные разговоры избранного президента Дональда Трампа, избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, зятя будущего главы государства - Джареда Кушнера и его сына Эрика, считают эксперты. Пекин отвергал обвинения в кибератаках и шпионаже.

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