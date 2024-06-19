В РФ прокомментировали возможный обмен заключенными с США

Москва ожидает от США ответа на переданные ранее идеи по возможному обмену заключенными, заявил ТАСС замглавы МИД Рябков. Он назвал российские предложения сбалансированными.

За несколько дней до начала суда над арестованным в России американским журналистом Эваном Гершковичем в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали возможный обмен заключенными с Вашингтоном. В данный момент Москва ждет от Соединенных Штатов "ответа на те идеи, которые им излагались", заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 19 июня.

"Мяч на стороне США", - указал он. По словам Рябкова, администрации президента Джо Байдена "хорошо известны" российские предложения. "Я понимаю, что, наверное, что-то в этих идеях американцев не устраивает. Это их проблемы. Мы считаем свои подходы полностью обоснованными, здравыми, сбалансированными", - добавил замминистра иностранных дел.

Никаких дальнейших подробностей Рябков не сообщил, указав, что не уполномочен разглашать детали.

Возможный обмен Гершковича и Уилана

Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Гершкович, а также бывший военнослужащий США Пол Уилан считаются СМИ наиболее вероятными кандидатами на обмен с Вашингтоном. В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону намекнул на готовность освободить Гершковича в рамках обмена. В этой связи он указал на дело предположительного сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Несколько дней назад WSJ сообщала о планах США обменять Гершковича и Уилана на российских нелегалов в Словении, выдававших себя за аргентинцев.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а позже обвинили в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что "Соединенные Штаты сохраняют приверженность цели вернуть Эвана Гершковича домой". "До сих пор Россия не предоставила никаких доказательств нарушений по простой причине: Эван ничего не нарушал", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Суд над Гершковичем начнется 26 июня в Екатеринбурге и пройдет в закрытом режиме. 32-летнему американцу грозит до 20 лет заключения.