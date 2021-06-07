В МИД ФРГ настаивают на устойчивом диалоге РФ и США по Донбассу

Добиться прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины не удастся в рамках одной только встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня. Такое мнение высказал в беседе с DW в понедельник, 7 июня, в Киеве координатор МИД ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Йоханн Затхофф (Johann Saathoff).
"Этого, конечно, не удастся добиться в результате одного разговора. Это произойдет только при постоянном доверительном диалоге", - подчеркнул Затхофф. По его словам, с приходом Джозефа Байдена на пост президента США американская администрация стала более надежной, чем ранее. "На мой взгляд, она больше проявляет ответственность", - добавил он.
"Твердо убежден, что разрешение конфликтов происходит посредством переговоров, диалога и обозначения общих интересов, а не через дальнейшую конфронтацию", - подчеркнул собеседник DW.
Затхофф - о возможных поставках Германией вооружений Киеву
Йоханн Затхофф также прокомментировал ситуацию вокруг поездки в Донбасс сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Роберта Хабека (Robert Habeck), который после визита одобрительно высказался о возможных поставках Германией вооружений в Украину.
Затхофф подчеркнул, что "делает ставку на то", что конфликты можно урегулировать "долгосрочно и в устойчивом" порядке посредством встреч и переговоров. Координатор МИД ФРГ признал, что не является экспертом в области обороны, однако оговорился, что считает такой путь более предпочтительным, чем тот, который предполагает, что стороны "взаимно вооружаются".
Зеленский: ФРГ могла бы оказать Киеву военную помощь
Хабек ранее в интервью DW завил, что считает возможным предоставление Киеву оборонительных вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь говорил в интервью германской газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung: "ФРГ не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать". Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отмечал он.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после этого подчеркнул, что у конфликта на востоке Украины может быть только "политическое решение, и такой подход останется неизменным".
Координатор МИД Германии находится с визитом в Украине
Йоханн Затхофф 6 июня прилетел в Киев для участия в конференции по борьбе с коррупцией. Визит продлится по 9 июня.
Координатор МИД ФРГ также намерен посетить район аварии на Чернобыльской АЭС.
Смотрите также:
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Проверка систем вооружения
Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Запад выражает поддержку Украине
Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Войска подтягивают к Донбассу
В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Американские эсминцы уже в Черном море
США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Война, которая длится уже семь лет
Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Разбомблены и разрушены
Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Столкновения и погибшие несмотря на перемирие
Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Зеленский вручил награды украинским солдатам
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Российское гражданство по упрощенной процедуре
В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.
Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс