В МИД ФРГ настаивают на устойчивом диалоге РФ и США по Донбассу

Добиться прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины не удастся в рамках одной только встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня. Такое мнение высказал в беседе с DW в понедельник, 7 июня, в Киеве координатор МИД ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Йоханн Затхофф (Johann Saathoff).

"Этого, конечно, не удастся добиться в результате одного разговора. Это произойдет только при постоянном доверительном диалоге", - подчеркнул Затхофф. По его словам, с приходом Джозефа Байдена на пост президента США американская администрация стала более надежной, чем ранее. "На мой взгляд, она больше проявляет ответственность", - добавил он.

"Твердо убежден, что разрешение конфликтов происходит посредством переговоров, диалога и обозначения общих интересов, а не через дальнейшую конфронтацию", - подчеркнул собеседник DW.

Затхофф - о возможных поставках Германией вооружений Киеву

Йоханн Затхофф также прокомментировал ситуацию вокруг поездки в Донбасс сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" Роберта Хабека (Robert Habeck), который после визита одобрительно высказался о возможных поставках Германией вооружений в Украину.

Затхофф подчеркнул, что "делает ставку на то", что конфликты можно урегулировать "долгосрочно и в устойчивом" порядке посредством встреч и переговоров. Координатор МИД ФРГ признал, что не является экспертом в области обороны, однако оговорился, что считает такой путь более предпочтительным, чем тот, который предполагает, что стороны "взаимно вооружаются".

Зеленский: ФРГ могла бы оказать Киеву военную помощь

Хабек ранее в интервью DW завил, что считает возможным предоставление Киеву оборонительных вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь говорил в интервью германской газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung: "ФРГ не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать". Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отмечал он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после этого подчеркнул, что у конфликта на востоке Украины может быть только "политическое решение, и такой подход останется неизменным".

Координатор МИД Германии находится с визитом в Украине

Йоханн Затхофф 6 июня прилетел в Киев для участия в конференции по борьбе с коррупцией. Визит продлится по 9 июня.

Координатор МИД ФРГ также намерен посетить район аварии на Чернобыльской АЭС.

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