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Джереми Поуп, американский актер и певец, на гала-вечере в Нью-Йорке, 1 мая 2023 г.Фото: ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
КультураСША

В Нью-Йорке открывается выставка в честь великого модельера

Виктор Вайц
58 мин. назад

Уникальная выставка работ, созданных "кайзером" Карлом Лагерфельдом, открывается в Метрополитен-музее.

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Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) в Нью-Йорке чествует специальной выставкой немецкого модельера Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), скончавшегося в 2019 году. По сообщению немецкого информационного агентства dpa, начиная с 5 мая, на выставке "Карл Лагерфельд: линия красоты" ("Karl Lagerfeld: A Line of Beauty") можно будет увидеть копию рабочего стола знаменитого модельера и полторы сотни им созданных уникальных предметов одежды.

"Карл Лагерфельд был одной из самых убедительных, плодовитых и узнаваемых фигур в мире моды и культуры", - подчеркнул директор Метрополитен-музея Макс Холляйн (Max Hollein). 

Гала-вечер в пользу Института костюма

В прошедший понедельник вечером выставка формально уже открылась мероприятием под названием Met Gala (или Met Ball). Это ежегодная вечеринка, на которой собирают средства в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Модная выставка в музее задает тему для нарядов - и в этом году гости должны были выбрать образ, который как-то напоминал бы о Лагерфельде.

Жанель Монэ
Жанель Монэ, американская певица, автор песен, актриса и активистка, выбрала весьма откровенный образФото: ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес, американская певица и актриса, выбрала местами откровенную и сложносочиненную классикуФото: ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Джаред Лето, американский актер и музыкант, пришел на Met Gala в костюме любимой кошки Лагерфельда - Шупетт
Джаред Лето, американский актер и музыкант, пришел на Met Gala в костюме любимой кошки Лагерфельда - ШупеттФото: ANGELA WEISS/AFP/Getty Images

Сборы, обычно оцениваемые в несколько миллионов долларов, формируют годовой бюджет Института костюма, который теперь носит имя главреда Vogue - 73-летней Анны Винтур. Она известна как большая поклонница Chanel и почти всегда появляется на гала-вечере в нарядах этого бренда. В вечеринке приняли участие такие звезды, как актрисы Пенелопа Крус и Микаэла Коэль, британская певица косовского происхождения Дуа Липа, швейцарский теннисист Роджер Федерер и многие другие.

Вплоть до своей смерти Карл Лагерфельд был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, с которыми имел пожизненные контракты. Одно время он также создавал коллекции для Chloé. Кроме того, модельер основал собственный дом моды - Karl Lagerfeld. Его называли "кайзером Карлом" и "королем моды".

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