В Мексике арестовали сына наркобарона "Эль Чапо"

После ареста Овидио Гусмана Лопеса в Мексике начались столкновения между Нацгвардией и членами наркокартеля "Синалоа".

Мексиканские силы безопасности арестовали сына сидящего в тюрьме наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"). После ареста 32-летнего Овидио Гусмана Лопеса в Кульякане (штат Синалоа) предполагаемые члены основанного его отцом наркокартеля "Синалоа" вступили в четверг, 5 января, в ожесточенные столкновения с Национальной гвардией, занимающейся борьбой с организованной преступностью.

По словам министра национальной обороны Мексики Луиса Кресенсио Сандоваля Гонсалеса, Гусман-младший возглавлял отделение "Лос-Менорес" картеля "Синалоа".

После ареста сын наркобарона был доставлен самолетом ВВС в Мехико и допрошен спецпрокуратурой по борьбе с оргпреступностью. Позднее его поместили в тюрьму особого режима "Альтиплано", из которой в 2015 году бежал его отец. Наряду с Гусманом-младшим был, предположительно, арестован главарь заказных убийц картеля.

Всплеск насилия

Члены "Синалоа" отреагировали на задержание насилием. Так, в городе Кульякан они подожгли множество автомобилей, перегородили улицы и вступили в перестрелки с силами безопасности и Нацгвардией. Насилие захлестнуло даже местный аэропорт. По данным авиакомпании Aeromexico, пули попали в пассажирский и военный самолеты.

По данным агентства AFP, погибли 29 человек, включая военнослужащий Национальной гвардии, еще 28 доставлены в больницу с ранениями.

Воздушное сообщение было на время прервано. В городе были приостановлены занятия в школах и отменены спортивные мероприятия.

Байден посетит границу с Мексикой

Арест произведен в преддверии запланированного визита американского президента Джо Байдена 8 января на границу США и Мексики и в Эль-Пасо (штат Техас). Визит пройдет на фоне подготовки Белым домом новой инициативы по вопросам иммиграции. Она должна позволить до 30 000 мигрантов в месяц из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы въезжать в Соединенные Штаты и легально работать в течение двух лет.

Вашингтон обвиняет "Синалоа" в наводнении американского рынка фентанилом, синтетическим опиоидом, который, по данным экспертов, примерно в 50 раз сильнее героина.

Гусман-мадший по кличке Мышь

Овидио Гусман Лопес по кличке "Эль Ратон" (Мышь) - один из самых известных членов отделения картеля "Синалоа" - "Лос Чапитос". Группировку также представляют три его брата, которые, по данным мексиканских властей, занимаются торговлей наркотиками.

Сын наркобарона - в розыске в США за торговлю кокаином, метамфетамином и марихуаной. Кроме того, по данным американских следователей, он якобы заказал убийство наркоторговца и певца за то, что последний отказался выступить на его свадьбе.

Власти США предложили награду в 5 млн долларов (4,74 млн евро) за информацию, которая помогла бы поймать 32-летнего преступника. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард исключил возможность ускоренной выдачи Гусмана-младшего США.

Гусман-старший приговорен к пожизненному заключению

Хоакин Гусман в 80-е годы прошлого века основал наркокартель "Синалоа". На протяжении 25 лет он во главе целой армии гангстеров жестоко устранял любого непокорного на своем пути. Ему дважды удавалось бежать из мексиканских тюрем. В 2016 году он был вновь арестован в Мексике и спустя год экстрадирован в США. По условиям договоренности об экстрадиции Гусмана не могли приговорить в США к смертной казни.

В июле 2017 года суд в Нью-Йорке приговорил 62-летнего на тот момент Гусмана к пожизненному тюремному заключению и еще к 30 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. "Эль Чапо" было также предписано выплатить штраф в размере 12,6 млрд долларов.

В феврале 2021 года администрация Дональда Трампа назвала приговор "Эль Чапо" огромным успехом и обещала и впредь принимать жесткие меры против наркокартелей.

Как полагают, остаток дней Гусман проведет в федеральной тюрьме "Супермакс" в штате Колорадо, которую прозвали "Алькатрас Скалистых гор". Большинство узников этой тюрьмы имеют возможность смотреть телевизор, однако в целом условия крайне суровые. Так, осужденные могут видеть окружающий мир лишь через окно размером в 10 сантиметров. Общение между заключенными "Супермакса" сведено к минимуму, всю пищу они принимают в своих камерах отдельно друг от друга.

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