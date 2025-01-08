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В лесных пожарах вокруг Лос-Анджелеса погибли два человека

Сергей Ромашенко
8 января 2025 г.

Огнем охвачены более 800 гектаров, пожары подошли вплотную к городской застройке. Глава пожарной охраны округа Лос-Анджелес признал, что его служба не справляется с тушением огня.

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Горящий дом в Калифорнии
Тысячи жителей Калифорнии были вынуждены эвакуироваться из-за пожаровФото: Josh Edelson/AFP

Не менее двух человек погибли в среду, 8 января, в результате масштабных лесных пожаров, охвативших окрестности американского Лос-Анджелеса. Обе жертвы - в каньоне Итон, зеленой зоне к северо-востоку от города. Огнем охвачены более 800 гектаров. Пожары подошли вплотную к городской застройке, горят жилые дома. Более 32 тысяч человек уже эвакуированы, эвакуация продолжается. Кроме того, тысячи жителей округа покидают свои дома самостоятельно. В округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В районе Пасифик-Палисейдс - одном из наиболее дорогих и престижных в Калифорнии и в целом в США, - огонь уже уничтожил более тысячи зданий, не менее 28 тысяч построек находятся под угрозой. Власти закрыли десятки школ. Федеральная авиационная администрация запретила полеты над охваченными пожаром районами.

Пожарные не справляются с тушением огня

Администрация Лос-Анджелеса призвала горожан запастись водой, поскольку огонь может повредить систему водопровода. Мэр города Карен Басс предупредила о серьезном задымлении и рекомендовала горожанам оставаться дома, плотно закрывать окна и двери и носить защитные маски.

Глава пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне признал, что его служба не справляется с тушением огня. "Мы были готовы к одному или двум крупным пожарам, но не к четырем одновременно", - сказал он. На помощь вызваны резервисты и пожарные из соседних округов.

Трамп возложил вину на губернатора Калифорнии

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social возложил ответственность за пожары на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома (Демократическая партия), который ранее отказался согласовать проект перераспределения водных ресурсов в штате. По мнению Ньюсома, перераспределение угрожало бы биоразнообразию в местных водоемах, но по мнению Трампа - позволило бы создать запасы воды для тушения пожаров. При этом Трамп исказил фамилию Ньюсома, чтобы она рифмовалась со словом "scum" ("мерзость").

По оценкам финансовой компании J.P. Morgan, ущерб, уже причиненный огнем, может достигать 10 млрд долларов.

Лесные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса начались 7 января. Известно о четырех основных очагах, которые быстро увеличились в размерах из-за сухой и ветреной погоды. В Южной Калифорнии, где расположен Лос-Анджелес, с мая выпало всего 2,5 мм осадков.

 

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