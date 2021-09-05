В массовой драке в колонии Амурска погибли два заключенных

Массовая драка между заключенными колонии ИК-14 в Амурске привела к гибели двух заключенных, сообщает в воскресенье, 5 сентября, пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Еще один заключенный, по данным местного Минздрава, находится в тяжелом состоянии.

По данным ФСИН России, в результате происшествия пострадали шесть осужденных. "В настоящее время учреждение работает в штатном режиме", - указывает ведомство. Для выяснения обстоятельств произошедшего в колонию прибыло руководство УФСИН по Хабаровскому краю, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и об убийстве двух лиц.

Была ли драка в колонии Амурска бунтом?

Между тем онлайн-издание Gulagu-net сообщает со ссылкой на два анонимных источника, что после драки в колонии пять осужденных были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По словам собеседников издания, в тюрьме произошел конфликт между так называемыми "красными" заключенными (то есть теми, кто открыто сотрудничал с администрацией колонии) и "черными" (группой, не сотрудничающей с администрацией и возглавляемой так называемым "положенцем"). В результате конфликта "положенец" был убит, после этого начался "бунт", указывает СМИ.

Версию о том, что в ИК-14 в Амурске произошел бунт, высказывает и онлайн-издание Mash. "Личный состав переведен на усиленный режим несения службы. В колонию направлен ОМОН", - говорится в Telegram-канале Amur Mash.

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