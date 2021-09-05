 В массовой драке в колонии Амурска погибли два заключенных | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2021

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Россия

В массовой драке в колонии Амурска погибли два заключенных

Онлайн-издания Gulagu-net и Mash пишут со ссылкой на информированные источники, что в ИК-14 в Хабаровском крае произошел "бунт".

Тень заключенного на фоне тюремных решеток

Массовая драка между заключенными колонии ИК-14 в Амурске привела к гибели двух заключенных, сообщает в воскресенье, 5 сентября, пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Еще один заключенный, по данным местного Минздрава, находится в тяжелом состоянии.

По данным ФСИН России, в результате происшествия пострадали шесть осужденных. "В настоящее время учреждение работает в штатном режиме", - указывает ведомство. Для выяснения обстоятельств произошедшего в колонию прибыло руководство УФСИН по Хабаровскому краю, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и об убийстве двух лиц.

Была ли драка в колонии Амурска бунтом?

Между тем онлайн-издание Gulagu-net сообщает со ссылкой на два анонимных источника, что после драки в колонии пять осужденных были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По словам собеседников издания, в тюрьме произошел конфликт между так называемыми "красными" заключенными (то есть теми, кто открыто сотрудничал с администрацией колонии) и "черными" (группой, не сотрудничающей с администрацией и возглавляемой так называемым "положенцем"). В результате конфликта "положенец" был убит, после этого начался "бунт", указывает СМИ.

Версию о том, что в ИК-14 в Амурске произошел бунт, высказывает и онлайн-издание Mash. "Личный состав переведен на усиленный режим несения службы. В колонию направлен ОМОН", - говорится в Telegram-канале Amur Mash.

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    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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