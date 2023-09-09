В Марокко более 2000 погибших в результате землетрясения

Уже известно о свыше 2000 погибших в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения в Марокко, еще порядка 2000 человек ранены, следует из данных МВД страны. В Марокко объявлен трехдневный траур.

В результате мощного землетрясения в Марокко погибли по меньшей мере 2012 человек, сообщают гостелеканалы страны со ссылкой на данные марокканского МВД в ночь на воскресенье, 10 сентября.

Еще не менее 2059 человек получили ранения. Число установленных жертв землетрясения может еще вырасти. В связи с трагедией королевский двор Марокко объявил в стране трехдневный траур.

ЕС и Германия готовы помочь Марокко

Десятки немецких спасателей готовы вылететь в Марокко для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии (THW). "Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", - цитирует агентство dpa представителя организации. В районе аэропорта Кельна собрались около 50 спасателей, готовых в любой момент отправиться в североафриканскую страну.

Ранее Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло накануне, около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в горном регионе Марракеш - Сафи, в 70 километрах на юго-запад от Марракеша, указали геофизики. По данным Геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8. Это сильнейшее землетрясение в Марокко за более чем 60 лет, передает dpa.

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