В Мариуполе с марта обнаружено более 10 000 могил

На 302-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 декабря (время московское)

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Немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину 26 новых полноприводных военных грузовиков HX 8x8. Поставка будет оплачена из федерального бюджета ФРГ, стоимость заказа составляет 12,5 млн евро. Как сообщили в компании, отправка грузовиков уже началась.

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Не менее 10,3 тысячи новых могил, появившихся в Мариуполе c момента начала российской агрессии, обнаружили журналисты Associated Press. В своем расследовании они использовали спутниковые снимки, сотни видео, снятых как с беспилотников, так и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Адекватность проведенного анализа подтвердили AP три опытных судебных археолога.

На некоторых могилах установлены деревянные кресты с именами и датами, но большинство отмечено лишь табличками с именами и датами. У некоторых насыпей табличек несколько, а значит, в каждой могиле может быть захоронено несколько тел, отмечает агентство. Кроме того, в Мариуполя есть как минимум три траншейных захоронения, одно из которых создали сами украинцы в начале осады города. В распоряжении AP есть видео, на которых российские военные роют длинные траншеи с помощью спецтехники, а затем засыпают их землей.

При этом журналисты, опираясь на свидетельства очевидцев, полагают, что тысячи тел убитых в результате боевых действий в Мариуполе даже не попали на кладбища.

Хроника событий 22 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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