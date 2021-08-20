В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуированы более 400 детей с территории детских лагерей и санаториев в Медведевском районе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону в пятницу, 20 августа. Уехать пришлось отдыхающим в санаториях "Кооператор", "Южный" и "Шап". "Всего эвакуировано 634 человека, из них 423 ребенка", - уточнили в МЧС. Они размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере "Авангард".

В Медведевском районе Марий Эл днем 19 августа загорелось около 5 гектаров леса. На окраине деревни Студенки сгорели три постройки. Дальнейшее распространение огня пожарным удалось остановить.

Огонь подбирается к Сарову

Между тем в Нижегородской области огонь с территории Мордовского заповедника распространился на территорию закрытого города Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. "Несколько очагов возгорания в периметре города. Основные работы развернуты в районе 3-го завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне. Работают два пожарных поезда. Подключена авиация: Ил-76 Росгвардии и вертолет Ми-8", - говорится в пресс-релизе пресс-службы ядерного центра.

Саров расположен к северу от заповедника. На территории заповедника спасатели тушат низовой пожар еще с 3 августа. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеоусловия.

Смотрите также: