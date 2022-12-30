В Мьянме приговорили Аунг Сан Су Чжи еще к семи годам тюрьмы

Суд счел Аунг Сан Су Чжи виновной по делу о коррупции. Свергнутой де-факто премьеру предстоит пробыть за решеткой 33 года.

Суд в Мьянме, контролируемой военной хунтой, приговорил бывшего де-факто премьер-министра Аунг Сан Су Чжи еще к семи годам лишения свободы, признав ее виновной по пяти пунктам в деле о коррупции. Об этом сообщило в пятницу, 30 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, заседание проходило в закрытом формате. Таким образом семилетний срок добавился к более ранним приговорам, в соответствии с которыми 77-летний лауреат Нобелевской премии мира должна провести в заключении 26 лет.

Со времени военного путча в феврале 2021 года Аунг Сан Су Чжи уже неоднократно приговаривали к длительным срокам лишения свободы по различным обвинениям, в том числе в незаконном импорте раций, нарушении антикоронавирусных ограничений и коррупции. Сторонники бывшего премьера считают все суды над Су Чжи политически мотивированными.

Согласно источнику, бывший де-факто премьер Мьянмы пребывает в добром здравии и будет обжаловать очередной приговор.

Военный путч в Мьянме

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. Генералы утверждают, что он был ответом на предполагаемые нарушения на выборах 2020 года, в результате которых партия Су Чжи победила с большим преимуществом. Доказательств этих нарушений военные так и не представили.

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи перевели из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.

Контакты Су Чжи с окружающим миром очень сильно ограничены. Под стражей находятся и многие соратники бывшего де-факто премьера. В июле в Мьянме был казнен бывший депутат партии Аунг Сан Су Чжи.

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