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Журналистка Юлия Вишневецкая в Москве
Юлия Вишневецкая (фото из архива)Фото: DW/Y. Wyschnewezkaya
ПолитикаРоссия

В Махачкале задержана экс-корреспондент DW Юлия Вишневецкая

Марина Барановская
1 ч. назад

Журналистку Юлию Вишневецкую, ранее сотрудничавшую с DW, задержали на митинге против мобилизации и вторые сутки удерживают в полиции. Какие обвинения ей предъявили, неизвестно.

https://www.dw.com/ru/v-mahackale-zaderzana-ekskorrespondentka-dw-ulia-visneveckaa/a-63255305

Документалистку и журналистку Юлию Вишневецкую, задержанную в Махачкале на митинге против мобилизации, вторые сутки удерживают в отделении полиции. Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода" во вторник, 27 сентября.

По данным издания, вместе с Вишневецкой были задержаны и другие журналисты. У многих из них отобрали телефоны и не позволили им встретиться с адвокатами. 27 сентября над ними должен состояться суд. Какие им предъявлены обвинения, неизвестно.

Юлия Вишневецкая ранее была корреспонденткой DW в Москве. В настоящее время она сотрудничает с "Радио Свобода".

Сотни участников акции против мобилизации

На митинг против мобилизации, объявленной в России на фоне войны с Украиной, на центральную площадь Махачкалы 26 сентября вышли несколько сотен человек. Вскоре после начала акции началась массовая драка протестующих с полицейскими. Издание "Кавказ. Реалии" сообщило, что около 110 человек были задержаны.

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