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В Мадриде выступили против амнистии каталонских сепаратистов

Даниил Сотников
29 октября 2023 г.

Оппозиция протестует против планов и.о. премьера Испании Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов ради создания правящей коалиции.

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Лидеры оппозиции Испании на акции протеста против амнистии каталонских сепаратистов 24 сентября
Лидеры оппозиции Испании на акции протеста 24 сентябряФото: Thomas Coex/AFP

В столице Испании Мадриде около 100 тысяч человек собрались на акцию протеста против планов исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов. Об этом сообщает издание El Pais в воскресенье, 29 октября.

Демонстрация прошла под девизом "Против амнистии и переворота Санчеса!". Акция была организована фондом, близким к правопопулистской партии Vox, лидер которой Сантьяго Абаскаль также присутствовал на митинге. Такая же акция проходила в Мадриде 24 сентября, тогда на митинг вышли около 40 тысяч человек.

В Барселоне 8 октября акцию против амнистии каталонских сепаратистов устроила организация "Гражданское общество Каталонии", созданная для противодействия отделению региона от Испании.

Санчес может обещать амнистию в обмен на коалицию

По итогам прошедших 23 июля в Испании парламентских выборов так и не была сформирована правящая коалиция. Возглавляемая Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получила второе место, уступив первенство консерваторам из Народной партии (НП). Король Филипп VI поручил лидеру НП Альберто Нуньесу Фейхоо формирование коалиции, однако его кандидатуру отклонила нижняя палата парламента с небольшим перевесом. Теперь коалицию поручено сформировать Санчесу.

Ему не удастся сделать этого без поддержки партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), которые добиваются независимости Каталонии и требуют амнистии сепаратистских политиков, которые в 2017 году предприняли попытку провозгласить суверенитет Каталонии. Часть из них власти Испании помиловали в 2021 году.

"Мы, испанцы, не виноваты в парламентских нуждах Санчеса. Те, кто совершил преступления, должны быть осуждены, а те из нас, кто не совершал преступлений, не должны ни перед кем извиняться", - прокомментировал планы Санчеса лидер НП Фейхоо.

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