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Последствия взрыва в ХерсонеФото: Maxim Tishchenko/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыУкраина

В "ЛНР" и Херсоне произошли взрывы в админзданиях

Даниил Сотников
19 мин. назад

В Луганске в результате взрыва погиб "генпрокурор", в Херсоне сообщили о ракетном ударе по зданию "администрации"

https://www.dw.com/ru/v-luganske-i-hersone-proizosli-vzryvy-v-administrativnyh-zdaniah/a-63150260

В результате взрыва в здании "генеральной прокуратуры ЛНР" в Луганске погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко, сообщило агентство РИА "Новости" в пятницу, 16 сентября. Кроме того, один человек погиб в результате ракетного удара по администрации Херсонской области, расположенной в Херсоне.

В Луганске, как сообщает ТАСС, взрыв в здании "генпрокуратуры" произошел в кабинете "генерального прокурора". На опубликованных РИА "Новости" кадрах видно, что взрывом были повреждены окна на третьем этаже, остальная часть здания не пострадала.

Эпицентр взрыва находился в кабинете "генпрокурора", сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным экстренных служб, на которые ссылается "Интерфакс", там сработало самодельное взрывное устройство.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели Горенко Стегленко. "По поручению председателя СК России следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в Telegram-канале СК.

Ракетный удар по администрации в Херсоне

Российские агентства сообщили, что в оккупированном российскими войсками Херсоне произошли взрывы. По данным РИА "Новости", причиной стал ракетный обстрел здания "военно-гражданской администрации Херсонской области". Назначенный Россией "замглавы ВГА" Кирилл Стремоусов утверждает, что по "администрации" были выпущены "порядка пяти ракет" из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В момент удара в здании проходило совещание "глав муниципальных администраций". Оккупационные власти сообщили об одном погибшем - водителе "руководителя департамента труда и социальной политики ВГА".

Подоляк: убийство "генпрокурора" - местные криминальные разборки 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал убийство "генерального прокурора ЛНР" и его заместителя "разборками местных ОПГ, не сумевших поделить награбленное имущество перед масштабным побегом" или "чисткой свидетелей военных преступлений" со стороны России.

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