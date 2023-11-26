В Лондоне прошла масштабная акция против антисемитизма

К маршу солидарности с британскими евреями призвала организация Campaign Against Antisemitism, заявив к участию 50 000 человек. Среди пришедших был экс-премьер Борис Джонсон.

Тысячи людей вышли на улицы Лондона в воскресенье, 26 ноября, чтобы выразить свое неприятие любых форм антисемитизма и поддержать проживающих в Великобритании евреев. Как сообщают британские СМИ, среди демонстрантов находился и бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Отправной точкой для протестующих, устроивших шествие по британской столице, стало здание Королевского суда Лондона. Некоторые участники акции несли в руках израильские флаги и плакаты с такими лозунгами, как "Плечом к плечу с британскими евреями" и "Действуй против ненависти, прежде чем станет слишком поздно".

Инициатором мероприятия выступила благотворительная организация Campaign Against Antisemitism, которая заявила для участия в акции 50 000 человек. В преддверии марша лондонская полиция предупредила, что любые правонарушения "как со стороны участников протеста, так и со стороны групп, пытающихся бросить вызов или помешать проведению марша", будут пресекаться. "И правительство Соединенного Королевства, и полиция подчеркивают необходимость того, чтобы еврейская община Великобритании чувствовала себя в безопасности на улицах", - говорилось в сообщении полиции, которое цитирует на своем сайте газета The Independent .

Накануне десятки тысяч человек вышли в Лондоне на пропалестинскую демонстрацию с требованием продления режима прекращения огня в войне между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным в Евросоюзе и США террористической организацией. Эта акция прошла преимущественно мирно, полиция провела 18 задержаний.

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