В Лондоне призвали передать Киеву замороженные активы РФ

Депутаты парламента Великобритании считают, что страна должна передать Украине замороженные активы России. В письме, опубликованном в понедельник, 6 января, британской газетой The Times, политики утверждают, что правительство должно выяснить, как легально перевести 300 млрд долларов из замороженных в различных странах резервов Центрального банка России в Украину. Они добавляют, что перевод как минимум 25,5 млрд фунтов стерлингов, хранящихся на счетах Великобритании, станет "четким сигналом" о стратегической решимости и поможет сдержать будущие конфликты.

"Предыдущих кредитов и чрезвычайного финансирования недостаточно, - пишут депутаты. - Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления".

Письмо опубликовано перед намеченными на понедельник парламентскими дебатами на тему использования замороженных российских активов для финансирования Украины во время войны. Замороженные средства представляют собой комбинацию пакетов акций компаний и наличных денег, хранящихся на банковских счетах. Страны G7 уже взяли на себя обязательство предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долл, который будет погашаться за счет процентов от замороженных активов. При этом западные политики считают, что передача активов Киеву сама по себе будет сопряжена с юридическими проблемами.

Лондон обладает самым большим объемом замороженных российских активов

Однако доктор Майк Мартин, член парламента от Либеральной партии и бывший армейский офицер, уверен, что необходимо найти способ обойти эту проблему. "Существует неоспоримый моральный, стратегический и юридический аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Это никогда не было так актуально, как в мире, где будущая администрация США может свернуть поддержку Украины", - сказал он.

Письмо подписали более десятка британских парламентариев, а также восемь высокопоставленных парламентариев, включая председателей комитетов, из стран-союзников, таких как Германия, Польша, страны Балтии и Финляндия.

Великобритания обладает самым большим количеством замороженных российских резервов за пределами ЕС.