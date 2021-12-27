В Лондоне назвали РФ в числе основных угроз Великобритании

В числе трех наиболее враждебных стран, угрожающих Великобритании, британский государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран. Интервью с политиком опубликовала в воскресенье, 26 декабря, британская газета The Daily Telegraph.

"Три страны, о которых я вам говорил, физически располагают человеческими ресурсами, у них - мощное присутствие в киберпространстве, и они способны развертывать масштабные силы", - подчеркнул Хайндс.

По словам госминистра, эти государства также проводят информационные операции и участвуют в них "множеством различных способов".

Великобритания хочет обновить законодательство для борьбы со шпионажем

В этой связи собеседник издания указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. По словам Дэмиана Хайндса, в некоторых своих положениях оно устарело почти на 100 лет.

Предлагаемый британским правительством новый закон о противодействии государственным угрозам предусматривает создание новой "схемы регистрации иностранного влияния" для борьбы со шпионажем зарубежных стран, напоминает The Daily Telegraph.

В качестве четвертого государства, со стороны которого Лондон видит угрозу, госминистр назвал Северную Корею.

Россия ввела визовые запреты в отношении семи британцев

Ранее глава MI6 Ричард Мур также перечислил РФ, КНР и Иран среди опасных для Великобритании стран.

Россия 17 декабря в ответ на санкции Великобритании против предполагаемых соучастников отравления оппозиционера Алексея Навального запретила въезд в страну семи подданным этой страны. Эти британцы "плотно вовлечены в антироссийскую деятельность", заявили тогда в МИД РФ.

Смотрите также:

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Вид на Вестминстерский дворец с набережной Темзы.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Праздничный фейерверк в Лондоне в 1946 году.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 4 июня 2002 года: королевская семья с балкона Букингемского дворца наблюдает за воздушным парадом в честь 50-летнего юбилея королевы Елизаветы II на британском троне.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Открытие лондонского моста, установленного в Лэйк-Хавасу-Сити, штат Аризона США состоялось 10 октября 1971 года. Мост пробрел американский магнат Роберт МакКаллох за 2,6 миллиона долларов.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Первые весенние лучи солнца на Трафальгарской площади.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 15 августа 1945 года: около 250 тысяч человек ожидают появление королевской семьи на балконе Букингемского дворца в день празднования окончания Второй мировой войны.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Лондонский Сити-Холл на набережной Темзы неподалеку от Тауэрского моста. Сити-Холл был торжественно открыт королевой Елизаветой II 23 июля 2002 года.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 8 марта 1945 года в Лондоне немецкая авиация разбомбила продовольственный рынок. В результате бомбежки погибло 11 и было ранено 356 человек, в основном женщины и дети.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 8 мая 1945 года: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и королевская семья во время празднования окончания войны в Европе.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Миллениум Дом, построенный в 1998 году на берегу Темзы, должен символизировать третьего тысячелетия. Британцы назвали гигантское сооружение "белым слоном" – в английском языке этим выражением называют что-то совершенно бесполезное. Его строительство и содержание обошлось налогоплательщикам в 12 миллиардов евро.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Лондонская биржа.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 15 августа 1945 года: празднование окончания Второй мировой войны на Трафальгарской площади в Лондоне.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 20 ноября 2003 года: демонстрация протеста на Трафальгарской площади против визита президента США Джорджа Буша в Великобританию.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 8 мая 1945 года: празднование окончания войны в Европе. Ликующая толпа приветствует премьер-министра Уинстона Черчилля и членов британского правительства.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон В 1968 году этот лондонский мост был разобран и отправлен в США, где он был установлен в городе Лэйк-Хавасу-Сити, штат Аризона.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 15 июля 1945 года: после шести лет войны в Лондоне снова светятся огни фонарей.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 8 мая 1945 года: на площади Пикадилли лондонцы празднуют окончание войны в Европе.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 6 сентября 1997 года: тысячи людей перед Вестминстерским аббатством в ожидании траурной процессии с принцессой Дианой.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон Вид на деловой Лондон.

Лондон: шесть десятилетий после войны Лондон 23 апреля 1993 года: здание банка Hongkong & Shanghai Bank сильно повреждено в результате теракта, совершенного группировкой Ирландская республиканская армия.

