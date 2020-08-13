 Для синагоги в Любеке изготовили мебель из иерусалимской сосны (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.08.2020

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По Германии

Для синагоги в Любеке изготовили мебель из иерусалимской сосны (фото)

В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.

Синагога в Любеке

Любек • В ганзейском Любеке на этой неделе завершились работы по реконструкции городской синагоги, носящей имя первого здешнего раввина Саломона Карлебаха (Salomon Carlebach) - Carlebach-Synagoge. Они продолжались около пяти лет и обошлись примерно в 8,4 миллиона евро - из средств общины, разных фондов, федерального и земельного бюджетов.

Синагогальный ковчег из иерусалимской сосны

Как сообщает агентство dpa, сейчас здесь приступили к монтажу обстановки из иерусалимской сосны, изготовленной в Израиле в одном из кибуцев. Сборку и установку синагогального ковчега для хранения свитков Торы и всей другой сакральной мебели должны были осуществлять израильские мастера, но пандемия коронавирусной инфекции помешала этим планам. Приехать в Германию они сейчас не могут. Вместо них в Любеке это делают британские специалисты из Манчестера, уже участвовавшие в таких проектах. По этой же причине пока не назначена дата официального открытия синагоги, но прессе и общественности результаты были представлены.

Раввин любекской общины Натан Гринберг около пока пустого сакрального ковчега

Раввин любекской общины Натан Гринберг около пока пустого сакрального ковчега

Символ возращения еврейской жизни

"Наша синагога - это не только место для молитв, но и символ возвращения еврейской жизни в Любек и Германию", - подчеркнул раввин любекской общины Натан Гринберг (Nathan Grinberg).

Это здание является единственной синагогой, уцелевшей на территории нынешней федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во времена "третьего рейха". 9 ноября 1938 года в так называемую "хрустальную ночь", как и повсюду в Германии, национал-социалисты устроили здесь погром, но само здание не было разрушено. Как предполагают историки, поджог не был совершен, так как в густо застроенном историческом центре Любека пожар мог перекинуться на соседний Музей в монастыре Святой Анны, где хранились важные исторические ценности.

Фасад синагоги в Любеке. Здание было построенно в Старом городе в 1880 году

Фасад синагоги в Любеке. Здание было построенно в Старом городе в 1880 году

В ночь на 24 марта 1994 года здание синагоги пострадало в результате поджога. Так как пожар был вовремя замечен, человеческих жертв среди жителей квартир на верхних этажах здания удалось избежать. Преступники - четверо молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет, были приговорены к тюремным срокам. На следующий день после поджога на акцию солидарности с еврейской общиной пришло около четырех тысяч жителей города.

Памятник культуры

Как отмечает агентство dpa, внутреннее убранство сейчас восстановлено фактически в оригинальном виде, но фасад, переделанный во времена "третьего рейха", оставлен почти без изменений в качестве напоминания о событиях 1938 года. Изначально он был выполнен в мавританском стиле.

Столяры из английского Манчестера монтируют мебель в отреставрированной синагоге

Столяры из английского Манчестера монтируют мебель в отреставрированной синагоге

В главном зале синагоги теперь насчитывается 260 мест для мужчин и 90 мест для женщин. Городская еврейская община Любека насчитывает сейчас около 600 человек, большинство - выходцы из бывших республик СССР. В ходе реконструкции была полностью обновлена вся техническая инфраструктура, в здании появились помещения для семинаров, докладов и выставки об истории еврейской общины Любека.

Здание, построенное в 1880 году, находится под архитектурной охраной и имеет статус памятника культуры.

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  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Контекст

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