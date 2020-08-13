Для синагоги в Любеке изготовили мебель из иерусалимской сосны (фото)

Любек • В ганзейском Любеке на этой неделе завершились работы по реконструкции городской синагоги, носящей имя первого здешнего раввина Саломона Карлебаха (Salomon Carlebach) - Carlebach-Synagoge. Они продолжались около пяти лет и обошлись примерно в 8,4 миллиона евро - из средств общины, разных фондов, федерального и земельного бюджетов.

Синагогальный ковчег из иерусалимской сосны

Как сообщает агентство dpa, сейчас здесь приступили к монтажу обстановки из иерусалимской сосны, изготовленной в Израиле в одном из кибуцев. Сборку и установку синагогального ковчега для хранения свитков Торы и всей другой сакральной мебели должны были осуществлять израильские мастера, но пандемия коронавирусной инфекции помешала этим планам. Приехать в Германию они сейчас не могут. Вместо них в Любеке это делают британские специалисты из Манчестера, уже участвовавшие в таких проектах. По этой же причине пока не назначена дата официального открытия синагоги, но прессе и общественности результаты были представлены.

Раввин любекской общины Натан Гринберг около пока пустого сакрального ковчега

Символ возращения еврейской жизни

"Наша синагога - это не только место для молитв, но и символ возвращения еврейской жизни в Любек и Германию", - подчеркнул раввин любекской общины Натан Гринберг (Nathan Grinberg).

Это здание является единственной синагогой, уцелевшей на территории нынешней федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во времена "третьего рейха". 9 ноября 1938 года в так называемую "хрустальную ночь", как и повсюду в Германии, национал-социалисты устроили здесь погром, но само здание не было разрушено. Как предполагают историки, поджог не был совершен, так как в густо застроенном историческом центре Любека пожар мог перекинуться на соседний Музей в монастыре Святой Анны, где хранились важные исторические ценности.

Фасад синагоги в Любеке. Здание было построенно в Старом городе в 1880 году

В ночь на 24 марта 1994 года здание синагоги пострадало в результате поджога. Так как пожар был вовремя замечен, человеческих жертв среди жителей квартир на верхних этажах здания удалось избежать. Преступники - четверо молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет, были приговорены к тюремным срокам. На следующий день после поджога на акцию солидарности с еврейской общиной пришло около четырех тысяч жителей города.

Памятник культуры

Как отмечает агентство dpa, внутреннее убранство сейчас восстановлено фактически в оригинальном виде, но фасад, переделанный во времена "третьего рейха", оставлен почти без изменений в качестве напоминания о событиях 1938 года. Изначально он был выполнен в мавританском стиле.

Столяры из английского Манчестера монтируют мебель в отреставрированной синагоге

В главном зале синагоги теперь насчитывается 260 мест для мужчин и 90 мест для женщин. Городская еврейская община Любека насчитывает сейчас около 600 человек, большинство - выходцы из бывших республик СССР. В ходе реконструкции была полностью обновлена вся техническая инфраструктура, в здании появились помещения для семинаров, докладов и выставки об истории еврейской общины Любека.

Здание, построенное в 1880 году, находится под архитектурной охраной и имеет статус памятника культуры.

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