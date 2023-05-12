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Лорин из Швеции на сцене "Евровидении-2023" в Ливерпуле
Лорин из Швеции - абсолютный фаворит букмекеров на "Евровидении-2023" в ЛиверпулеФото: Sarah Louise Bennett/EBU
МузыкаЕвропа

В Ливерпуле все готово к финалу "Евровидения-2023"

Андрей Бреннер
1 ч. назад

В финале "Евровидения" выступят представители 26 стран. Но, согласно прогнозам букмекеров, только двое могут всерьез претендовать на победу. У Германии есть шанс избежать места в конце итоговой таблицы.

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Финал конкурса "Евровидение" начнется в Ливерпуле вечером в субботу, 13 мая, в 21.00 (22.00 мск) по среднеевропейскому времени. За победу в нем соревнуются представители 26 стран. 20 из них были выбраны голосами телезрителей по итогам двух полуфиналов, прошедших соответственно 9 и 11 мая.

Шесть стран попали в финал автоматически - Украина как победительница "Евровидения-2022", а также страны "большой пятерки": Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Эти пять государств являются крупнейшими донорами организатора конкурса Европейского вещательного союза (ЕВС) и обеспечивают "Евровидению" большую часть почти двухсотмиллионной зрительской аудитории.

"Евровидение" от имени Украины

Гость первого полуфинала украинская певица Alyosha на сцене
Сердце Украины: гость первого полуфинала Alyosha на сцене в Ливерпуле Фото: Martin Meissner/AP/dpa

По традиции конкурс проходит в стране-победительнице предыдущего. Но из-за российской агрессии Украина после трех побед в "Евровидении" - в 2004, 2016 и 2022 годах - на этот раз не смогла принять его у себя. Это право ЕВС передал Великобритании, представитель которой Сэм Райдер на "Евровидении-2022" в Турине уступил первое место Kalush Orchestra.

Организаторы конкурса сделали все, чтобы Украина не чувствовала себя в Ливерпуле на вторых ролях. Концепция нынешнего "Евровидения" разрабатывалась в сотрудничестве с украинскими креативщиками, гостями конкурса стали 11 исполнителей и музыкальных коллективов из Украины, национальные цвета этой страны видны как в оформлении конкурса, так и на улицах Ливерпуля.

Зеленский и "Евровидение"

Все это Европейский вещательный союз особо отметил в пресс-релизе, опубликованном накануне финала. Поводом для него стали просочившиеся в прессу сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил организаторам выступить с видеообращением к участникам и зрителям.

В Киеве эти сообщения опровергли, но в заявлении ЕВС четко сказано: какими бы похвальными намерениями ни была вызвана эта просьба, она не может быть удовлетворена, поскольку противоречит правилу "Евровидения". "Этот принцип запрещает делать политические или схожие заявления во время конкурса", - подчеркивается в пресс-релизе Европейского вещательного союза.

Финн Кэрие на сцене
Финн Кэрие (в центре) - главный соперник Лорин Фото: Martin Meissner/AP/dpa

В Ливерпуле история вокруг видеообращения Зеленского к конкурсу большого ажиотажа не вызвала. Участников и журналистов больше интересует, удастся ли финну Кэрие опередить абсолютную фаворитку букмекеров - Лорин из Швеции. В пользу Лорин говорит ее опыт выступления на конкурсе. Она уже выиграла "Евровидение" в 2012 году в Баку. Если это у нее получится и в Ливерпуле, Швеция победит на "Евровидении" в седьмой раз. И тем самым она повторит рекорд Ирландии, а сама Лорин - достижение ирландца Джони Логана, побеждавшего в качестве исполнителя в 1980 и 1987 годах.

Шансы Украины и Германии на "Евровидении"

С большим отрывом от Швеции и Финляндии идет Украина. По прогнозам букмекеров, у украинского дуэта Tvorchi имеются хорошие шансы занять третье место. Металл-рок-группе из Германии Lord oft the Lost они предрекают в лучшем случае строчку в середине второй десятки. Но для немцев это был бы большой успех после неудач последних лет.

Lord of the Lost, представляющие Германию на
Это не Rammstein, а Lord of the Lost, представляющие Германию на "Евровидении-2023" Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

В этом году организатор конкурса изменил правила оценки выступлений участников. Голоса национальных жюри учитывают только в финале. В полуфиналах засчитывались лишь оценки зрителей. Более того, на этот раз голосовать могут и зрители из стран, не участвующих в конкурсе. Но для этого им нужно зарегистрироваться на сайте "Евровидения" и иметь кредитную карточку, которую принимает к оплате соответствующее приложение европейской организации.

Это значит, что россияне проголосовать не смогут. Россия, как и Беларусь, исключена из Европейского вещательного союза, а потому не может ни участвовать в "Евровидении", ни ни транслировать его. Трансляцию финала можно посмотреть в прямом эфире на сайте конкурса.

Смотрите также:

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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