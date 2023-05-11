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Участники второго полуфинала Бланка из Польши и Андрю Ламбру от Кипра на церемонии открытия "Евровидения" в Ливерпуле 7 мая 2023 года
Участники второго полуфинала Бланка из Польши и Андрю Ламбру от Кипра на открытии "Евровидения" в Ливерпуле 7 маяФото: Andreas Brenner/DW
МузыкаЕвропа

В Ливерпуле начался второй полуфинал "Евровидения-2023"

Андрей Бреннер
11 мин. назад

Во втором, относительно слабом полуфинале "Евровидения" предстоит более жесткая борьба за выход в решающую часть конкурса, чем в первом. Выбор и на этот раз сделают только телезрители.

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Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2023" начался в Ливерпуле в четверг, в 21.00 по среднеевропейскому времени (22.00 мск). На оставшиеся 10 мест в финале претендуют исполнители из 16 стран. В отличие от первого полуфинала, явных фаворитов конкурса в этом отборочном туре нет, поэтому шансы выйти в решающую часть, как прогнозируют аккредитованные на "Евровидении" журналисты, имеются практически у всех его участников.

Среди них - Brunette из Армении, Алика из Эстонии, Iru от Грузии и Моника Линките из Литвы. По оценкам букмекеров, из состава второго полуфинала в первую десятку "Евровидения" по итогам всего конкурса может попасть лишь австрийский дуэт Teyа & Salena. Девушки исполняют сатирическую композицию "Who the hell is Edgar?" о трудностях креативного процесса.

Голосуют опять только телезрители

Как и в первом полуфинале, победителей отборочного тура, согласно новым правилам, определят только телезрители. Голоса национальных жюри в пропорции "50 на 50" к зрительским будут снова учитывать лишь в финале конкурса в субботу, 13 мая. В этот день на сцену "Евровидения" в Ливерпуле выйдут победители первого полуфинала, а также представители Украины как страны, выигравшей предыдущий конкурс, и "большой пятерки": Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти государства не только вносят крупные взносы в казну Европейского вещательного союза (организатора конкурса), но и обеспечивают ему высокие телевизионные рейтинги.

Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в ЛиверпулеФото: Sarah Louise Bennett/EBU

Другое новшество - возможность проголосовать на "Евровидении" для зрителей стран, которые в нем не участвуют. Для этого, помимо регистрации на сайте конкурса, необходимо, чтобы кредитные карты принимались к оплате соответствующим приложением. Таким образом, держателям карт, выданных российскими банками, принять участие в голосовании не удастся.

Россию отстранили от "Евровидения" из-за нападения на Украину в 2022 году, Беларусь - из-за нарушений свободы слова годом ранее. Телекомпании этих стран конкурс не транслируют, но его можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения". Конкурс проходит в британском Ливерпуле, потому что из-за российской агрессии победительница предыдущего "Евровидения" - Украина не смогла принять его у себя.

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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