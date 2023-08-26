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КонфликтыЛиван

В Ливане двух россиян задержали за шпионаж в пользу Израиля

Даниил Сотников
26 августа 2023 г.

По данным ливанских СМИ, пара из России призналась, что собирала данные о "Хезболле" для разведки Израиля.

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Военный КПП в Бейруте
Военный КПП в БейрутеФото: Philippe Lissac/Godong/picture alliance

Главное управление общей безопасности Ливана задержало гражданина России и его жену, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, сообщает ливанская газета Al Akhbar со ссылкой на источники в субботу, 26 августа.

"Гражданин России признался, что не так давно был завербован израильской разведкой, получил указание отправиться в Ливан, ему были предоставлены карты местности, собраний и объектов, принадлежащих "Хезболле". Он должен был пойти по этим адресам, осмотреть их и сфотографировать", - пишет Al Akhbar. По словам собеседников издания, жена задержанного призналась, что знала о деятельности мужа и помогала ему.

Спецслужбы Ливана обменялась информацией с посольством России в Бейруте о задержании россиянина, после чего направили материалы дела в суд, пишет Al Akhbar. Имена задержанных не сообщаются. Российское посольство сообщило агентству ТАСС, что дипломаты контактируют с властями Ливана и ждут, когда консульским работникам разрешат встретиться с задержанными россиянами.

Власти Израиля и Ливана официально не комментировали информацию о задержании и обвинениях.

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