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Граница Литвы (фото из архива)Фото: Paulius Peleckis/Getty Images
ПолитикаЛитва

В Литву не впустили мужа предполагаемой матери детей Шойгу

Екатерина Венкина
11 мин. назад

По данным Delfi, в Литву не впустили супруга Елены Каминскас, которую The Insider называл матерью детей Сергея Шойгу.

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Пограничники не впустили в Литву Адольфаса Каминскаса - супруга Елены Каминскас (Шебуновой). Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило издание Delfi. Портал The Insider называл Шебунову матерью внебрачных детей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщил представитель Службы охраны госграницы (VSAT) при МВД Гедрюс Мишутиc, Каминскас предъявил недействительный паспорт Литвы, после чего попытался попасть в страну по паспорту РФ. По словам Мишутиcа, Каминскас посещал Стамбул.

В МВД Литвы 12 декабря сообщили, что аннулировали литовское гражданство Каминскаса. Департамент миграции при МВД Литвы выяснил, что у Каминскаса есть гражданство РФ. Литва допускает двойное гражданство лишь в исключительных случаях. Действие литовского паспорта Адольфаса Каминскаса было прекращено, чтобы "предотвратить злоупотребления и обеспечить национальную безопасность", указали в МВД.

Въезд в Литву через внешнюю границу Евросоюза разрешен лишь некоторым категориям граждан РФ. Такое решение 13 сентября принял литовский Сейм.

Каминскаса отправили обратно в Стамбул

"После выполнения всех формальностей пограничники отправили" Каминскаса обратно в Стамбул, уточнил Мишутис.

Шебунову 9 декабря лишили вида на жительство в балтийской стране. Ей запрещен въезд в Литву на пять лет, в страны Шенгенской зоны - на три года.

По данным The Insider, российский паспорт Каминскаса впервые был упомянут в российском реестре в апреле 2022 года.

Как отмечает издание, несколько лет назад Каминскас, владелец небольшого бизнеса по продаже мопедов, начал стремительно богатеть и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий в Вильнюсе с активами на сумму в 20 млн евро. Его внезапное обогащение совпало с женитьбой на Елене Шебуновой, матери внебрачных детей Сергея Шойгу, заработавшей миллиарды на госконтрактах, писало The Insider.

LRT: Трое из четырех детей Елены Каминскас имеют гражданство Литвы

Литовское национальное радио и телевидение LRT также называло Елену Каминскас матерью двух внебрачных детей министра обороны РФ Сергея Шойгу. Трое из ее четырех детей имеют литовское гражданство, отмечало издание.

Ранее экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в беседе с DW высказала мнение, что сдерживание режима, который будет в РФ после президента Владимира Путина, "должно идти очень жестко, - вплоть до демилитаризации и до денуклеаризации".

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