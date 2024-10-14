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В Литве начинаются международные учения "Сильный грифон"

Александра Иванова
14 октября 2024 г.

В учениях "Сильный грифон" будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши и 250 единиц техники.

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Флаги Литвы и НАТО в Вильнюсе (фото из архива)
Флаги Литвы и НАТО в Вильнюсе Фото: Sean Gallup/Getty Images

Международные военные учения "Сильный грифон" (Brave Griffin-2024/2), организованные пехотной бригадой "Жемайтия", стартуют в понедельник, 14 октября, на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, расположенном вблизи границы Литвы с Беларусью.

Указывается, что в этих учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши, а также 250 единиц техники. По данным Вооруженных сил Литвы, цель этих ежегодных маневров - обучение подразделений бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.

Как отмечается в пресс-срелизе, 14 октября планируется интенсивное перемещение военной техники по маршруту Клайпеда - Казлу-Руда, а 20 октября - по маршруту Казлу-Руда - Пабраде. Учения "Сильный грифон" продлятся две недели - до 31 октября.

Учения проводятся на фоне продолжающейся с февраля 2022 года полномасштабной военной агрессии России против Украины.

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