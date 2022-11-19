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Сотрудники МЧС сидят в широкой кабине красно-белой пожарной машины.
Фото: Mikhail Tereshchenko/Tass/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

В Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе

Анна Мельникова
24 мин. назад

Пожар ликвидировали. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет, а причиной взрыва стала разгерметизация.

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На 153-м километре Рябовского шоссе недалеко от северо-восточной окраины Санкт-Петербурга произошел взрыв газа. Об этом в субботу, 19 ноября, государственному агентству ТАСС сообщили экстренные службы. По данным МЧС, пострадавших нет.

Как уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, разгерметизация случилась на участке газопровода между поселками Бернгардовка и Ковалево во Всеволожском районе. Из-за этого возник сильный пожар. Петербургское издание "Бумага" публикует видео, снятые местными жителями.

По словам представителей областной администрации, автоматика на месте аварии сработала штатно. Газопровод перекрыли, в течение трех часов пожар удалось потушить. Дрозденко пообещал, что в течение вечера шесть газораспределительных станций, отключенных из-за пожара, переведут на резервную нитку снабжения. После этого подача газа в котельные и жилые дома во Всеволожском районе возобновится.

Следственный комитет проводит проверку. В зависимости от ее результатов ведомство может возбудить уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

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