В Лейпциге третий день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией  

В Лейпциге (федеральная земля Саксония) третий день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. Как передало в субботу, 5 сентября, агентство dpa, стычки произошли в районах Ляйпцигер Остен и Конневиц, который считается оплотом левых и анархистов. Порядка 500 митингующих там выступали против выдворения жителей из двух самовольно заселенных ими домов, джентрификации (превращения бедных районов в дорогие) и притеснений со стороны правоохранительных органов.

Колонна протестующих прошла всего несколько сотен метров, после чего в полицейских из окон новостроек полетели камни. Несмотря на запрет, участники акции подожгли петарды и бенгальские огни. После этого блюстители порядка велели собравшимся разойтись. Некоторых из митингующих, чьи лица были скрыты, пришлось преследовать, есть задержания. Движение на городской железной дороге S-Bahn на юге города на время приостановили.

Среди полицейских есть раненые

Начальник полиции Лейпцига Торстен Шульце (Torsten Schultze) подчеркнул, что нападавшие "явно были левыми экстремистами". Девять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.

Бургомистр резко осудил беспорядки

Бургомистр Лейпцига социал-демократ Буркхард Юнг (Burkhard Jung) резко осудил беспорядки, не прекращающиеся с 3 сентября. В свою очередь министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер (Roland Wöller) назвал нападения на полицейских недопустимыми и призвал жестко наказать виновных.

Вспышки насилия в Лейпциге происходили и ранее. Так, одна из самых сильных была зафиксирована в декабре 2019 года, в канун Нового года. Она стала настоящим шоком для наблюдателей и спровоцировала в Германии дискуссии о левом экстремизме. Тогда в Конневице были ранены трое полицейских, причем один из них - серьезно. Правоохранительные органы классифицировали эти действия как покушение на убийство.

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