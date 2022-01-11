 В Латвии задержаны подозреваемые в сотрудничестве с военной разведкой РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2022

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Европа

В Латвии задержаны подозреваемые в сотрудничестве с военной разведкой РФ

С 2021 года в Латвии под арестом находятся двое подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ. Латвийская спецслужба передала материалы по одному из двух дел в прокуратуру.

Центр Риги

Центр Риги

В Латвии задержаны двое подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ. Им вменяется в вину предоставление российской спецслужбе секретной информации о латвийском оборонном секторе, сообщают во вторник, 11 января, агентства BNS и LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Латвии. Их личность при этом не раскрывается.

Согласно этим данным, подозреваемые были задержаны СГБ совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, они находятся под арестом в статусе подозреваемых. Как указывается далее, 30 декабря материалы одного из уголовных дел были переданы в прокуратуру, при этом СГБ попросила начать уголовное преследование подозреваемого.

У СГБ имеется информация о встречах подозреваемых с представителями российской военной разведки на территории РФ. При этом один из них использовал профессиональные контакты для получения, анализа и передачи российской спецслужбе данных о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях латвийской армии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны, указывается далее. Второй фигурант также подозревается в длительном сотрудничестве с военной разведкой РФ и передаче информации, отвечающей российским военным интересам.

Дело депутата Сейма и экс-министра внутренних дел Адамсонса

Между тем, в июне 2021 года латвийский парламент разрешил Генпрокуратуре провести обыски у депутата партии "Согласие", экс-главы МВД Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, и заключить его под стражу. Сообщалось, что бывший министр мог передавать России на протяжении четырех лет сведения о бюджете армии, закупках и восточной границе. Согласно документам СГБ, речь идет о 43 эпизодах шпионажа.

Кроме того, в июне стало известно о задержании в рамках дела Адамсонса еще одного фигуранта - гражданина России. В декабре Сейм разрешил уголовное преследование Адамсонса.

Янис Адамсонс был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отмечает информагентство LETA. Адамсонс отверг обвинения в свой адрес, заявив, что единственные эпизоды передачи информации были его интервью. После ареста он вышел из социал-демократической партии "Согласие", но не сложил мандат депутата Сейма.

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    Автор: Михаил Бушуев


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