В Латвии задержаны подозреваемые в сотрудничестве с военной разведкой РФ

В Латвии задержаны двое подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ. Им вменяется в вину предоставление российской спецслужбе секретной информации о латвийском оборонном секторе, сообщают во вторник, 11 января, агентства BNS и LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Латвии. Их личность при этом не раскрывается.

Согласно этим данным, подозреваемые были задержаны СГБ совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) в 2021 году в рамках двух уголовных процессов, они находятся под арестом в статусе подозреваемых. Как указывается далее, 30 декабря материалы одного из уголовных дел были переданы в прокуратуру, при этом СГБ попросила начать уголовное преследование подозреваемого.

У СГБ имеется информация о встречах подозреваемых с представителями российской военной разведки на территории РФ. При этом один из них использовал профессиональные контакты для получения, анализа и передачи российской спецслужбе данных о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях латвийской армии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории страны, указывается далее. Второй фигурант также подозревается в длительном сотрудничестве с военной разведкой РФ и передаче информации, отвечающей российским военным интересам.

Дело депутата Сейма и экс-министра внутренних дел Адамсонса

Между тем, в июне 2021 года латвийский парламент разрешил Генпрокуратуре провести обыски у депутата партии "Согласие", экс-главы МВД Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, и заключить его под стражу. Сообщалось, что бывший министр мог передавать России на протяжении четырех лет сведения о бюджете армии, закупках и восточной границе. Согласно документам СГБ, речь идет о 43 эпизодах шпионажа.

Кроме того, в июне стало известно о задержании в рамках дела Адамсонса еще одного фигуранта - гражданина России. В декабре Сейм разрешил уголовное преследование Адамсонса.

Янис Адамсонс был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отмечает информагентство LETA. Адамсонс отверг обвинения в свой адрес, заявив, что единственные эпизоды передачи информации были его интервью. После ареста он вышел из социал-демократической партии "Согласие", но не сложил мандат депутата Сейма.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

