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В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Павел Мыльников
17 мая 2024 г.

Задержанных подозревают в передаче спецслужбам РФ сведений о лицах, которые уже находятся под арестом в Латвии по подозрению в шпионаже, пояснили в Службе госбезопасности.

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Усатый человек в плаще и шляпе смотрит в бинокль
Один из задержанных уже обвинялся в шпионаже в пользу РФФото: imago/bonn-sequenz

Сотрудники Службы государственной безопасности Латвии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом спецслужба балтийской республики сообщила в четверг, 16 мая. Уголовное дело было возбуждено 2 мая, задержания состоялись 13 мая, двумя днями позднее фигурантов отправили под арест.

Задержанных подозревают в сборе и передаче секретной информации российским спецслужбам. Речь идет о сведениях о лицах, которые также находятся под арестом в Латвии по подозрению в шпионаже, пояснили в Службе госбезопасности.

В рамках дела следственные мероприятия прошли на ряде объектов в Риге и ее окрестностях. Один из фигурантов ранее уже обвинялся в шпионаже в пользу РФ, указали в спецслужбе.

Тюремный срок для экс-депутата за шпионаж в пользу РФ

Это далеко не первое дело в Латвии по "шпионской" статье. В ноябре 2023 года Рижский городской суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ бывшего депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса и гражданина России Геннадия Силонова, который работал в КГБ Латвийской ССР.

Адамсонса суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года, Силонова осудили на 7 лет и 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. По версии следствия, задержанный в июне 2021 года экс-депутат собирал и через Силонова передавал российским спецслужбам информацию о подразделениях НАТО, военных закупках Латвии, бюджете страны, поправках к законам и ситуации на границе.

В декабре 2023-го Служба госбезопасности задержала в Латвии гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб. По версии Риги, мужчина "собирал и передавал российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах" в Латвии.

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