В Латвии вступили в силу поправки о конфискации авто из РФ

Автомобили с российскими номерами, конфискованные в Латвии в связи с нарушением поправок к закону "О дорожном движении", будут передаваться Украине.

В Латвии поправки к закону "О дорожном движении", разрешающие конфисковывать автомобили с российскими номерами, вступили в силу в четверг, 15 февраля.

В соответствии с изменениями в законодательстве автомобили, зарегистрированные в России, могут участвовать в уличном движении в Латвии, только если они пересекают страну транзитом и лишь один раз. Предполагается, что владельцы машин с российскими номерами в Латвии должны были до 14 февраля зарегистрировать свое транспортное средство по местному адресу или вывезти его с территории страны.

Как напоминает онлайн-издание Delphi , перед въездом в Латвию владельцам необходимо предоставить в электронном виде властям страны информацию о транспортном средстве, о его водителе, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в Латвии. Этот период не должен превышать 24 часов.

"В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля, - уточняют журналисты. - Кроме того, за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро".

Исключения будут делаться для автовладельцев, имеющих привилегии и иммунитет по обязательным для Латвии международным нормам, а также для машин диппредставительств и международных организаций.

Связь ограничений с антивоенными санкциями

Данные ограничения в Риге привязали к войне России против Украины. Отмечается, что конфискованные машины с российскими номерами будут передаваться Украине в качестве поддержки ее борьбы со страной-агрессором.

С 12 сентября 2023 года в Латвии действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В тот же день этот запрет вступил в силу и в Литве. Эстония присоединилась к ограничениям на один день позже, с 13 сентября. Балтийские страны объяснили эту меру опубликованной Европейской комиссией 8 сентября директивой о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении РФ. Согласно этому документу, зарегистрированным в России автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза.

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