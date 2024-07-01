В Латвии вступил в силу закон о партнерстве, также однополом

С 1 июля в Латвии два человека любого пола могут зарегистрировать партнерство, которое обеспечит им больше юридических прав, а также социальные гарантии и налоговые льготы.

В Латвии официально вступила в силу норма о новой юридической форме отношений - институте партнерства. С понедельника, 1 июля, два совершеннолетних человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство и не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, имеют возможность юридически заключить у любого присяжного нотариуса партнерские отношения.

Нотариальный акт о партнерстве позволят принимать решения, связанные со здоровьем и лечением друг друга, а также получать социальные гарантии и льготы по налогам. Завершение партнерства будет происходить в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, либо их обоюдном желании завершить такую юридическую форму отношений через суд.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал вступление в силу положения, "предоставляющего правовую защиту всем партнерам". "Долгий путь, правильный шаг", - написал в Facebook латвийский политик , который сам совершил каминг-аут в 2014 году.

Партнерство зарегистрировала первая однополая пара

Первой такое партнерство в ночь на 1 июля зарегистрировала однополая пара Янис и Максим, сообщил агентству LETA лидер движения "Сожители" (Dzīvesbiedri) Каспар Залитис. Регистрация прошла в присутствии представителей этого движения, а также министра юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере.



По словам министра, путь к новому закону не был гладким, но благополучно завершился. "Хочу поздравить вас с тем, что вы первые, кто исторически может заявить в правовом и демократическом Латвийском государстве, что каждый человек имеет право быть счастливым. Государство это знает, признает, уважает и регистрирует", - заявила Либиня-Эгнере, поздравляя заключившую партнерство пару.

Вступление в силу закона о партнерстве было отложено

Пакет законопроектов, вводящий в Латвии институт партнерства, был принят в окончательном чтении в ноябре 2023 года. За законопроект проголосовали 53 депутата, против высказались 43 парламентария. Авторы законопроекта подчеркнули, что институт партнерства ориентирован не только на однополые пары, но и на тех людей, кто не желает вступать в официальный брак. В сейме подчеркнули, что закон не касается возможности усыновления детей и юридически не приравнивается к браку.

Вступление в силу закона было приостановлено на два месяца после обращения к президенту Ринкевичу группы депутатов с просьбой о проведении референдума. В соответствии с законодательством, был проведен сбор подписей избирателей за вынесение новой нормы на всенародное голосование, но достаточного числа голосов набрать не удалось. 19 января Ринкевич провозгласил новый закон.