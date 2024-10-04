В Латвии расследуют возможный подкуп силовиков Невзлиным

Антикоррупционное ведомство Латвии начало проверку после заявлений ФБК о причастности латвийских силовиков к преследованию российских оппозиционеров. В Риге заявляли, что серьезно относятся к подобным обвинениям.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственное расследование в связи с утверждениями команды Алексея Навального, что сотрудники правоохранительных органов Латвии за взятки помогают бывшему представителю руководства нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину преследовать российскую оппозицию. Об этом сообщили в антикоррупционном ведомстве в пятницу, 4 октября, латвийскому агентству LETA.

Агентство обратилось также в Бюро внутренней безопасности Латвии (IDB), где ответили, что не могут предоставить подробные комментарии, хотя и понимают повышенный интерес к этой информации, передает издание The Baltic Times .

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил 18 сентября телеканалу TV3, что Рига очень серьезно относится к утверждениям, прозвучавшим в фильме основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предположительном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных органов Невзлиным.

В фильме соратников Навального рассказывалось, что Леонид Невзлин вместе с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений на российских оппозиционеров, собираются за взятку возбудить в Латвии уголовное дело против бывшего гендиректора ФБК Владимира Ашуркова.

Латвийский телеканал LTV выяснил, что Блинов передвигался по ЕС по поддельному паспорту негражданина Латвии. В связи с этим госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов заверил, что полиция "примет все необходимые меры для расследования возможного факта фальсификации документов".

ФБК обвиняет Блинова в организации нападения на Волкова

Команда Навального 12 сентября выпустила расследование, согласно которому Леонид Невзлин поручил Блинову организовать покушение на одного из ближайших соратников Алексея Навального Леонида Волкова. Кроме того, Невзлин, как предполагают в ФБК, мог стоять за нападениями на директора ФБК Ивана Жданова, а также на жену российского экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову.

На следующий день после публикации расследования Блинов был арестован в Польше. 2 октября стало известно, что дело о нападении в Вильнюсе на Леонида Волкова передано в департамент контрразведки Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).