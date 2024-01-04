В Кыргызстане приговорили к тюрьме боевика ЧВК "Вагнер"

Нарынский областной суд Кыргызстана приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Кыргызстана Бекназара Боругул уулу за участие в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер". О том, что такое решение вынесено еще 7 декабря, в суде сообщили в четверг, 4 января. 27-летнего жителя Нарынской области задержали в августе 2023 года через три недели после возвращения в Кыргызстан.

Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности страны, разбирательство в отношении мужчины ведется по статье "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта".

Уже второе уголовное дело в Кыргызстане в связи с участием в войне в Украине

По данным следствия, отбывая тюремное наказание в России, в ходе массовой вербовки заключенных, гражданин Кыргызстана стал членом частной военной компании 1 ноября 2022 года. Там он взял себе позывной "Семиглавый", был награжден рядом медалей ЧВК "Вагнер", в том числе за взятие Бахмута, а также государственной наградой РФ - медалью "За отвагу".

Это уже второй случай возбуждения уголовного дела в Кыргызстане в связи с участием в боевых действия в Украине. В мае 2023 года 31-летний Аскар Кубанычбек уулу был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

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