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ПолитикаКыргызстан

В Бишкеке арестовали подозреваемых в подготовке переворота

Даниил Сотников
35 мин. назад

Суд в Кыргызстане арестовал главу партии "Элдик Кенеш" Розу Нурматову по делу о подготовке "насильственного захвата власти".

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Флаг Кыргызстана
Флаг КыргызстанаФото: Marcel Fürstenau/DW

Суд в Бишкеке отправил под арест до 21 июня главу партии "Элдик Кенеш" ("Народный совет") Розу Нурматову, члена общественного объединения "Чек ара" ("Граница") Гулжигита Исакова, а также еще двоих задержанных. Их всех подозревают в подготовке "насильственного захвата власти", сообщает Киргизская служба Радио Свобода в среду, 7 июня.

Еще одного задержанного, преподавателя Киргизского национального университета Чолпонбека Сыдыкбаева суд отправил под домашний арест.

В Бишкеке задержаны более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота

Ранее в Бишкекебыли задержаны более 30 человек, подозреваемых в подготовке "насильственного захвата власти", сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. "Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны", - утверждает спецслужба.

"Основным организатором и идейным вдохновителем" подготовки госпереворота ГКНБ назвал председателя партии "Элдик Кенеш" Розу Нурматову. Как утверждают силовики, под ее руководством проходили регулярные "тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти".

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