В Кыргызстане отправили в отставку премьер-министра Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности главы правительства страны Акылбека Жапарова, который также руководил администрацией главы государства, сообщили местные СМИ в понедельник, 16 декабря. Официальный документ пока не опубликован.

По сведениям источников 24.kg, премьер написал заявление об уходе по собственному желанию. Kaktus.media пишет, что он может стать советником президента.

Отставки правительства не будет

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен первый заместитель главы правительства Адылбек Касымалиев. С 2015 по 2018 год он возглавлял министерство финансов страны. Источники "Интерфакса" в администрации президента сообщили, что отставки правительства после ухода Жапарова не будет, все министры сохранят свои посты.

Акылбек Жапаров в июне - октябре 2021 года был заместителем председателя кабинета министров и одновременно руководил министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года он стал председателем кабмина.

Протесты в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года. Тогда в стране состоялись выборы, после объявления официальных результатов которых на центральной площади в Бишкеке собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Они требовали повторного голосования, протесты переросли в столкновения с полицией.

Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе парламент, и потребовали освобождения Жапарова из тюрьмы, где тот с 2017 года отбывал срок по обвинению в похищении губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. На фоне протестов Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, Жапаров стал премьер-министром, а в январе 2021-го победил на досрочных президентских выборах.