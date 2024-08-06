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В Курской области объявили ракетную опасность

Кирилл Шестаков
7 августа 2024 г.

В Курской области продолжаются бои, в ходе которых по меньшей мере 5 человек погибли и еще более 20 получили ранения, сообщают российские СМИ.

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Дома в Судже, разрушенные в ходе боев 6 августа
Дома в Судже, разрушенные в ходе боев 6 августаФото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

В Курской области после попытки прорыва российской границы украинскими военными объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Сергей Смирнов в ночь на среду, 7 августа. По последним данным российских агентств, в ходе боев погибли по меньшей мере 5 человек, более 20 получили ранения, в том числе дети. "Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряжённой", - отметил Смирнов.

По словам врио губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном по машине скорой помощи около города Суджа. В результате атаки погибли водитель и фельдшер, еще один врач был ранен. Подтвердить эту информацию по независимым источникам пока не представляется возможным. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.

Российские СМИ также сообщили, что в ходе украинских обстрелов были разрушены два храма Горнальского мужского монастыря. По утверждению украинского OSINT-проекта Deep State, в монастыре была уничтожена засевшая там российская пехота.

Как минимум 6 россиян взяты в плен

По утверждению белгородского издания "Пепел", формирования ВСУ взяли в плен не менее шести российских военнослужащих. Украинские Telegram-каналы распространили видео с некоторыми из них. Как утверждается, среди пленных есть срочники.

Бои в Курской области

Утром 6 августа власти Курской области, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Как утверждает военное ведомство, около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

 

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