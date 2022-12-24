  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
В районе места стрельбы в Париже
В районе места стрельбы в Париже (фото из архива)Фото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance
ПолитикаФранция

В курдском совете завили о "политические убийствах" в Париже

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В случае с атакой в районе курдского культурного центра в Париже речь шла о "политических убийствах", считают в Курдском демократическом совете во Франции. Полиция ведет расследование.

https://p.dw.com/p/4LOF0

Представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Ажи Пола (Agit Polat) считает, что в случае с атакой в районе курдского культурного центра Centre Culturel De Kurde Paris Ahmet Kaya в десятом округе Парижа речь шла о "политических убийствах". Такую версию озвучил представитель CDKF в пятницу, 23 декабря.

"Политическая ситуация в Турции, связанная с курдским движением, заставляет нас четко верить, что это политические убийства", - заявил он, возложив ответственность на президента Турции Реджепа Тайип "Эрдогана и турецкое государство". В заявлении самого центра назвали произошедшее "терактом". В правоохранительных органах Франции эту версию не подтверждают.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил, что 24 декабря в 10.00 по местному времени (12.00 мск) по просьбе президента Эмманюэля Макрона и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена примет лидеров курдской общины.

Убиты трое, ранены минимум трое

В пятницу, 23 декабря, вблизи курдского культурного центра 69-летний мужчина застрелил трех человек и ранил по меньшей мере еще троих, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии, передала газета Le Figaro. По словам одного из очевидцев, нападавший выбирал своими целями именно курдов. По данным CDKF, среди погибших - молодая женщина и музыкант. Предполагаемый преступник - гражданин Франции - задержан, его оружие изъято.

Ранее он дважды совершал попытки убийства. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.

Преступник "явно хотел напасть на иностранцев", сказал на месте происшествия министр внутренних дел Дарманен. Он, однако, подчеркнул, что точный мотив мужчины, которого он назвал преступником-одиночкой, неизвестен.

Блинкен: "Мои мысли с членами курдской общины и народом Франции"

Ситуацию прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Выражаю глубочайшие соболезнования жертвам нападения на курдский культурный центр в Париже", - отметил Блинкен. "В этот печальный день мои мысли с членами курдской общины и народом Франции", - добавил он.

"Ужасный акт, который потряс сегодня Париж и Францию. Мои мысли - с жертвами и их семьями", - в свою очередь написал в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), продублировав запись и на французском. Макрон также признал, что речь идет о "чудовищном нападении", целью которого стали курды во Франции.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту умышленного убийства.

Турция ведет наступление на позиции курдов на севере Ирака

Турция ранее обвинила Курдскую рабочую партию (КРП), запрещенную как в Турции, так и в Европе, и "Отряды народной самообороны" сирийских курдов (YPG), которую считают сирийским ответвлением КРП, во взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Расследование произошедшего, однако, не завершено.

С 20 ноября Турция ведет наступление на позиции КРП в Северном Ираке и на районы, контролируемые YPG на севере Сирии.

Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых властями Турции в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган, в частности, говорил, что чтобы членство Швеции в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия Стокгольма.

Смотрите также:

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш: остановят ли "ядерный шантаж" Путина с ЗАЭС? DW Новости

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш: остановят ли "ядерный шантаж" Путина с ЗАЭС? DW Новости

В разгар войны в Украине во Львове генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган встретились с президентом Украины Зеленским. Главные заявленные темы переговоров: ситуация на Запорожской АЭС, вывоз зерна и трагедия в Еленовке. Накануне Минобороны РФ сделало ряд заявлений, которые крайне насторожили украинскую сторону. В том числе о возможной остановке ЗАЭС. Киев воспринял их как "ядерный шантаж".
18 августа 2022 г.32:39 мин.
external

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса

Эрдоган обманул ожидания Путина на саммите НАТО: Финляндия и Швеция станут членами Альянса

Саммит НАТО: в центре внимания война в Украине и противодействие России, а Швеция с Финляндией готовятся вступить в альянс. Включение с корреспондентом DW из Кременчуга, где в результате ракетного удара сгорел торговый комплекс.
29 июня 2022 г.61:19 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ: Помощь украинцам - признак человечности

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: в центре изображения на фоне флага Евросоюза стоит карикатурный российский президент Владимир Путин и поднимает вверх гантелю, похожую одновременно на канистру, с надписью "GAS" (газ).

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Как Путин цены на газ в ЕС до потолка поднимает

Экономика и бизнес17 ч. назад
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда2 ч. назад
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика10 ч. назад
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Как власти Беларуси весь год ужесточали законы - и зачем

Правосудие и закон13 ч. назад
Кадр из фильма Аскольда Курова "Это сообщение было создано и распространено..."

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Фильм об убийстве российской журналистики показали в Берлине

Культура18 ч. назад
место подключения газа

Эксперты: Потолок цен на газ в ЕС не повлияет на РФ

Эксперты: Потолок цен на газ в ЕС не повлияет на РФ

Экономика и бизнес23 декабря 2022 г.
На главную страницу