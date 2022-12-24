В курдском совете завили о "политических убийствах" в Париже

В случае с атакой в районе курдского культурного центра в Париже речь шла о "политических убийствах", считают в Курдском демократическом совете во Франции. Полиция ведет расследование.

Представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Ажи Пола (Agit Polat) считает, что в случае с атакой в районе курдского культурного центра Centre Culturel De Kurde Paris Ahmet Kaya в десятом округе Парижа речь шла о "политических убийствах". Такую версию озвучил представитель CDKF в пятницу, 23 декабря.

"Политическая ситуация в Турции, связанная с курдским движением, заставляет нас четко верить, что это политические убийства", - заявил он, возложив ответственность на президента Турции Реджепа Тайип "Эрдогана и турецкое государство". В заявлении самого центра назвали произошедшее "терактом". В правоохранительных органах Франции эту версию не подтверждают.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил, что 24 декабря в 10.00 по местному времени (12.00 мск) по просьбе президента Эмманюэля Макрона и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена примет лидеров курдской общины.

Убиты трое, ранены минимум трое

В пятницу, 23 декабря, вблизи курдского культурного центра 69-летний мужчина застрелил трех человек и ранил по меньшей мере еще троих, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии, передала газета Le Figaro. По словам одного из очевидцев, нападавший выбирал своими целями именно курдов. По данным CDKF, среди погибших - молодая женщина и музыкант. Предполагаемый преступник - гражданин Франции - задержан, его оружие изъято.

Ранее он дважды совершал попытки убийства. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.

Преступник "явно хотел напасть на иностранцев", сказал на месте происшествия министр внутренних дел Дарманен. Он, однако, подчеркнул, что точный мотив мужчины, которого он назвал преступником-одиночкой, неизвестен.

Блинкен: "Мои мысли с членами курдской общины и народом Франции"

Ситуацию прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Выражаю глубочайшие соболезнования жертвам нападения на курдский культурный центр в Париже", - отметил Блинкен. "В этот печальный день мои мысли с членами курдской общины и народом Франции", - добавил он.

"Ужасный акт, который потряс сегодня Париж и Францию. Мои мысли - с жертвами и их семьями", - в свою очередь написал в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), продублировав запись и на французском. Макрон также признал, что речь идет о "чудовищном нападении", целью которого стали курды во Франции.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту умышленного убийства.

Турция ведет наступление на позиции курдов на севере Ирака

Турция ранее обвинила Курдскую рабочую партию (КРП), запрещенную как в Турции, так и в Европе, и "Отряды народной самообороны" сирийских курдов (YPG), которую считают сирийским ответвлением КРП, во взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Расследование произошедшего, однако, не завершено.

С 20 ноября Турция ведет наступление на позиции КРП в Северном Ираке и на районы, контролируемые YPG на севере Сирии.

Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых властями Турции в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган, в частности, говорил, что чтобы членство Швеции в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия Стокгольма.

Смотрите также: