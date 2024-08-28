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В Курчатов, где расположена Курская АЭС, ограничивают въезд

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

В Курчатове Курской области устанавливают блокпосты, вводится пропускная система, сообщил врио губернатора.

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Курская АЭС (фото из архива)
Курская АЭС (фото из архива)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Власти ограничивают въезд в город Курчатов Курской области России, где расположена Курская атомная электростанция. Об этом сообщил в среду, 28 августа, в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

По его словам, для контроля специально организуют блокпосты, дежурство будет нестись с 07.00 до 17.00 по местному времени (совпадает с московским). Жители с регистрацией смогут свободно въезжать в Курчатов. Для работающих, но не имеющих прописки - в администрациях города и района выдадут пропуска.

Все сотрудники АЭС и строящейся АЭС-2 должны обратиться за пропусками к руководству. Транспортным средствам, осуществляющим транзитные перевозки, предписано использовать альтернативные маршруты объезда.

Как утверждает Смирнов, Вооруженные силы Украины не оставляют попыток проникнуть в город.

Глава МАГАТЭ увидел угрозу ядерного инцидента

Накануне, 27 августа, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил уверенность, что на Курской атомной электростанции возникла угроза ядерного инцидента.

Глава МАГАТЭ обратил внимание на конструкцию Курской АЭС и близость к ней боевых действий. Она имеет реактор такого же типа, что и Чернобыльская АЭС, при этом на нем нет специального купола, что делает ее "чрезвычайно уязвимой", отметил он. По словам Гросси, в случае попадания снаряда или "какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора" может произойти "ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации".

Гросси напомнил, что военные действия зафиксированы всего в нескольких километрах от Курской АЭС и призвал международное сообщество обратить внимание на то, что в такой ситуации станция не может подвергаться нападению.

МИД Украины: У ВСУ нет планов атаковать АЭС

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке нападения на АЭС, но никаких доказательств своим утверждениям не привел.

Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из них продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. В МИД Украины подчеркивали, что ВСУ не планируют атаковать Курскую АЭС.

Украинские формирования с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области.

 

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