В крупную ПХГ в ФРГ из-за возгорания прекращена закачка газа

На факельной установке крупнейшей ПХГ в Германии произошло возгорание. После этого работа газохранилища была остановлена.

Из-за возгорания (дефлаграции) на крупнейшем в Германии газохранилище в городе Реден (федеральная земля Нижняя Саксония) закачивать газ туда, вероятно, будет невозможно до конца текущей недели. Об этом заявил в среду, 1 февраля, представитель земельных властей, уточнив, что ведется расследование причин инцидента.

В то же время, по словам чиновника, подачу газа из подземного хранилища (ПХГ) в округе Дипхольц в сеть можно возобновить в любой момент. Согласно данным Федерального агентства по сетям, в полдень 31 января ПХГ было заполнено на 90,29 процента.

По словам сотрудника земельного ведомства по горному делу, энергетике и геологии (LBEG), подобные инциденты происходят нечасто, но они не исключены "там, где применяется техника".

Закачка газа в хранилище была остановлена из-за дефлаграции на факельной установке ПХГ утром 31 января в качестве меры предосторожности. Федеральное агентство по сетям заявило , что инцидент не должен повлиять на безопасность газоснабжения в Германии. Никаких признаков внешнего воздействия не было, говорится в сообщении ведомства.

Оператор ПХГ в Редене - компания Astora, входившая в немецкую структуру "Газпрома" Gazprom Germania, которая в апреле 2022 года была передана под попечительское управление Федерального агентства по сетям и получила название Sefe-Gruppe.

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