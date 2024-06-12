В Кривом Роге в результате удара РФ погибли девять человек

В результате российского удара по родному городу Владимира Зеленского, помимо 9 погибших, ранены еще 29 человек. Президент Украины вновь призвал Запад передать Киеву современные системы ПВО.

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара в среду, 12 июня, погибли не менее девяти человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины. Еще 29 человек, в том числе пятеро детей, ранены, указало ведомство.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, удар пришелся по жилой застройке Кривого Рога. Со своей стороны Силы обороны юга Украины сообщили, что при обстреле были повреждены административное здание и жилой многоквартирный дом. Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Зеленский о новом ракетном ударе

Российский удар по Кривому Рогу прокомментировал президент страны Владимир Зеленский. "Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них", - подчеркнул он.

Кривой Рог, расположенный в Днепропетровской области Украины, - родной город Владимира Зеленского. До начала войны в нем проживали около 635 тысяч человек. Российские войска уже многократно наносили удары по целям в Кривом Роге.