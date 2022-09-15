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Атака на Кривой Рог (15 сентября)
Атака на Кривой Рог (15 сентября)Фото: via REUTERS
КонфликтыУкраина

В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие

Екатерина Венкина
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-krivom-roge-krylataa-raketa-popala-v-promyslennoe-predpriatie/a-63122629

На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 15 сентября (время московское).

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские регионы должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине. "Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания" "специальной военной операции" в Украине, написал Кадыров в Telegram. "Каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев", - заявил он. "В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!" - уверяет Рамзан Кадыров. "И все это, заметьте, без объявления мобилизации", - резюмировал он.

Европарламент утвердил макрофинансовый кредит Украине

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Заседание Европарламента
Заседание Европарламента (фото из архива)Фото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Европарламент утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро. "Это второй и крупнейший транш пакета поддержки Евросоюзом в размере 9 млрд евро, из которых 1 млрд евро уже освоен. Комиссия предоставляет кредит правительству в Киеве на очень выгодных условиях", - говорится в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов. Законопроект утвержден в рамках срочной процедуры Европарламента. Он принят 534 голосами, 30 законодателей высказались "против" и 26 воздержались.

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Кривом Роге крылатая ракета попала в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия в деталях уточняются", - сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул. По предварительным данным - "без потерь", добавил он.

Хроника событий 15 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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